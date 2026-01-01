Implemente o CitrineOS com instalação de um clique.
Sistema de gestão de estações de carregamento OCPP 2.0.1 de código aberto para operadores de rede de veículos elétricos.
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O que pode criar com CitrineOS
O CitrineOS é um sistema de gestão de estações de carregamento (CSMS) de código aberto da LF Energy, construído em torno do protocolo OCPP 2.0.1, com suporte retroativo para OCPP 1.6. O servidor encaminha mensagens WebSocket de carregadores de veículos elétricos (VE), persiste transações e configurações em PostgreSQL com PostGIS, e expõe APIs REST e GraphQL através de uma camada Hasura para integrações de operadores.
A auto-hospedagem do CitrineOS no seu VPS mantém a telemetria da estação, as autorizações de condutores e o histórico de transações sob o seu próprio controlo, em vez de uma cloud de fornecedor. A consola GraphQL da Hasura permite-lhe consultar e gerir dados de estações de carregamento diretamente no navegador, enquanto as portas WebSocket OCPP permanecem abertas para os carregadores se conectarem.
Principais características de CitrineOS
OCPP 2.0.1 nativo
Implementa o mais recente Protocolo de Ponto de Carregamento Aberto com núcleo certificado e perfis de segurança avançados, além de compatibilidade retroativa para estações OCPP 1.6.
Consola de dados GraphQL
A Hasura gera automaticamente uma API GraphQL tipada e uma consola sobre o esquema CitrineOS, permitindo consultas em tempo real sobre sessões, valores de contador e estado da estação.
Router de mensagens modular
O sistema de módulos orientado por decoradores encaminha as mensagens OCPP através do RabbitMQ, para que os módulos de autorização, transações e relatórios escalem independentemente da camada WebSocket.
Acesso a dados GraphQL
A Hasura gera automaticamente uma API GraphQL tipada sobre o esquema PostgreSQL do CitrineOS, expondo subscrições em tempo real para sessões, valores de contador e estado da estação.
Armazenamento compatível com S3
A instância MinIO integrada armazena imagens de firmware, registos da estação e pacotes de certificados através da API S3 padrão, pronta para ser trocada por AWS S3 ou GCS mais tarde.
Por que executar CitrineOS na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
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