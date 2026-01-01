O CitrineOS é um sistema de gestão de estações de carregamento (CSMS) de código aberto da LF Energy, construído em torno do protocolo OCPP 2.0.1, com suporte retroativo para OCPP 1.6. O servidor encaminha mensagens WebSocket de carregadores de veículos elétricos (VE), persiste transações e configurações em PostgreSQL com PostGIS, e expõe APIs REST e GraphQL através de uma camada Hasura para integrações de operadores.

A auto-hospedagem do CitrineOS no seu VPS mantém a telemetria da estação, as autorizações de condutores e o histórico de transações sob o seu próprio controlo, em vez de uma cloud de fornecedor. A consola GraphQL da Hasura permite-lhe consultar e gerir dados de estações de carregamento diretamente no navegador, enquanto as portas WebSocket OCPP permanecem abertas para os carregadores se conectarem.