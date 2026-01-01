O CryptPad é um pacote de escritório colaborativo de código aberto, encriptado de ponta a ponta. Ao contrário dos editores na nuvem que armazenam documentos em texto simples no servidor, o CryptPad encripta tudo no navegador antes de chegar ao servidor – o que significa que o anfitrião nunca tem acesso ao que os utilizadores escrevem, desenham ou criam. Esta arquitetura de conhecimento zero torna-o adequado para equipas que lidam com informações sensíveis, organizações sujeitas a regulamentações de dados rigorosas ou qualquer pessoa que queira colaboração em tempo real sem confiar o seu conteúdo a um fornecedor de serviços.

Alojar o CryptPad no seu próprio VPS dá-lhe controlo total sobre os documentos da sua equipa, dados de utilizador e armazenamento – sem limites de utilização, sem taxas de subscrição e sem dependência de nuvem externa.