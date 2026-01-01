Implemente o CryptPad com instalação num clique.
Pacote de escritório colaborativo criptografado de ponta a ponta, onde o servidor nunca vê o conteúdo dos seus documentos.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com CryptPad
O CryptPad é um pacote de escritório colaborativo de código aberto, encriptado de ponta a ponta. Ao contrário dos editores na nuvem que armazenam documentos em texto simples no servidor, o CryptPad encripta tudo no navegador antes de chegar ao servidor – o que significa que o anfitrião nunca tem acesso ao que os utilizadores escrevem, desenham ou criam. Esta arquitetura de conhecimento zero torna-o adequado para equipas que lidam com informações sensíveis, organizações sujeitas a regulamentações de dados rigorosas ou qualquer pessoa que queira colaboração em tempo real sem confiar o seu conteúdo a um fornecedor de serviços.
Alojar o CryptPad no seu próprio VPS dá-lhe controlo total sobre os documentos da sua equipa, dados de utilizador e armazenamento – sem limites de utilização, sem taxas de subscrição e sem dependência de nuvem externa.
Principais características de CryptPad
Encriptação de conhecimento zero
Todo o conteúdo do documento é encriptado no navegador antes de chegar ao servidor, assim, o anfitrião – incluindo o utilizador – nunca pode ler documentos armazenados.
Suite de escritório completa
Crie e colabore em documentos de texto formatado, folhas de cálculo, apresentações, ficheiros de código, quadros Kanban, quadros brancos e formulários – tudo em tempo real.
Colaboração de convidados
Partilhe qualquer documento através de um link e os colaboradores podem editá-lo sem registar uma conta, mantendo a encriptação ponto a ponto completa.
Unidades de equipa
Organize documentos em unidades de equipa partilhadas com estruturas de pastas e permissões de acesso granular para diferentes membros ou grupos.
Sem armazenamento em texto simples no servidor
Mesmo que o servidor seja comprometido, os dados armazenados permanecem texto cifrado que não pode ser lido sem as chaves de encriptação detidas apenas pelos clientes.
Por que executar CryptPad na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.