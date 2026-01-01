Implemente Mopidy com instalação de um clique.
Servidor de música Python extensível que transmite a partir de ficheiros locais, Spotify, SoundCloud, TuneIn e muito mais através de uma única interface de navegador.
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O que pode criar com Mopidy
Mopidy é um servidor de música extensível escrito em Python que interliga dezenas de fontes de áudio por trás de uma única fila de reprodução. Com extensões correspondentes instaladas, pode transmitir ficheiros locais juntamente com Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, podcasts e rádio da Internet, enquanto os expõe através de APIs MPD, HTTP e JSON-RPC para que qualquer cliente MPD ou frontend web possa gerir a mesma biblioteca.
Este modelo agrupa o Mopidy juntamente com o popular frontend web Iris, fornecendo uma interface baseada em navegador para navegar em bibliotecas, construir filas e gerir listas de reprodução a partir de qualquer dispositivo. O alojamento próprio do Mopidy num VPS mantém as suas fontes de música agregadas por trás de um único ponto de acesso privado, sem taxas de subscrição por fonte para além dos fornecedores a montante que já utiliza.
Principais características de Mopidy
Frontend web Iris
A extensão Iris incluída oferece uma interface de utilizador de navegador aprimorada para navegar por fontes, colocar faixas em fila e gerir listas de reprodução a partir do ambiente de trabalho ou de dispositivos móveis.
Reprodução de múltiplas fontes
Instale extensões para combinar Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, podcasts e ficheiros locais numa única fila unificada.
Suporte ao protocolo MPD
Suporta o protocolo Music Player Daemon na porta 6600 para que qualquer cliente MPD, como ncmpcpp, M.A.L.P., ou Cantata, possa controlar a reprodução.
Extensões instaláveis com Pip
Adicione novas fontes no momento da implementação através da variável PIP_PACKAGES sem reconstruir a imagem ou editar ficheiros de configuração.
JSON-RPC HTTP API
A API HTTP e WebSocket completa permite construir controladores personalizados, assistentes de voz ou gatilhos de automação residencial em torno do mesmo motor.
Snapcast pronto
O pipeline de áudio padrão escreve para um FIFO do Snapcast para que possa sobrepor a reprodução sincronizada multi-sala por cima sempre que precisar.
Por que executar Mopidy na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.