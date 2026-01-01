Mopidy é um servidor de música extensível escrito em Python que interliga dezenas de fontes de áudio por trás de uma única fila de reprodução. Com extensões correspondentes instaladas, pode transmitir ficheiros locais juntamente com Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, podcasts e rádio da Internet, enquanto os expõe através de APIs MPD, HTTP e JSON-RPC para que qualquer cliente MPD ou frontend web possa gerir a mesma biblioteca.

Este modelo agrupa o Mopidy juntamente com o popular frontend web Iris, fornecendo uma interface baseada em navegador para navegar em bibliotecas, construir filas e gerir listas de reprodução a partir de qualquer dispositivo. O alojamento próprio do Mopidy num VPS mantém as suas fontes de música agregadas por trás de um único ponto de acesso privado, sem taxas de subscrição por fonte para além dos fornecedores a montante que já utiliza.