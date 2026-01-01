Implemente Pterodactyl com instalação de um clique.
Painel de gestão de servidor de jogos de código aberto com isolamento Docker, consola em tempo real e suporte para centenas de jogos.
Escolha um plano VPS para Pterodactyl
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Pterodactyl
O Pterodactyl é o principal painel de gestão de servidores de jogos de código aberto, confiado por fornecedores de alojamento e comunidades de jogos em todo o mundo. Cada servidor de jogos é executado no seu próprio contentor Docker, evitando conflitos de recursos e impedindo que um servidor comprometido afete outros na mesma máquina. A interface moderna baseada em React oferece aos proprietários de servidores acesso à consola em tempo real, gestão de ficheiros, agendamento de backups e monitorização de recursos.
O autoalojamento do Pterodactyl elimina as taxas por servidor cobradas pelas plataformas de alojamento gerido e dá aos administradores controlo total sobre a marca, integrações de autenticação e 'eggs' personalizados para jogos não suportados. Esta implementação abrange o Painel com MariaDB e Redis — o Wings deve ser instalado separadamente nos nós onde os servidores de jogos serão executados.
Principais características de Pterodactyl
Isolamento Docker
Cada servidor de jogos é executado no seu próprio contentor, evitando conflitos de recursos e mantendo o sistema anfitrião seguro, mesmo que um servidor seja comprometido.
Consola em tempo real
A consola web alimentada por WebSocket fornece aos jogadores e administradores acesso em tempo real à saída do servidor e aos comandos diretamente a partir do navegador.
Backups Automáticos
O agendamento de cópias de segurança integrado armazena instantâneos do servidor em armazenamento compatível com S3, protegendo os dados do mundo do jogo sem intervenção manual.
Dimensionamento Multi-Nó
Gerir servidores de jogos distribuídos por várias máquinas físicas a partir de um único Painel, escalando a capacidade ao adicionar nós Wings à medida que a procura aumenta.
Ovos da Comunidade
Centenas de eggs contribuídos pela comunidade abrangem Minecraft, Rust, ARK, Counter-Strike e mais – implemente qualquer jogo suportado em segundos.
Por que executar Pterodactyl na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.