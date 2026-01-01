O Pterodactyl é o principal painel de gestão de servidores de jogos de código aberto, confiado por fornecedores de alojamento e comunidades de jogos em todo o mundo. Cada servidor de jogos é executado no seu próprio contentor Docker, evitando conflitos de recursos e impedindo que um servidor comprometido afete outros na mesma máquina. A interface moderna baseada em React oferece aos proprietários de servidores acesso à consola em tempo real, gestão de ficheiros, agendamento de backups e monitorização de recursos.

O autoalojamento do Pterodactyl elimina as taxas por servidor cobradas pelas plataformas de alojamento gerido e dá aos administradores controlo total sobre a marca, integrações de autenticação e 'eggs' personalizados para jogos não suportados. Esta implementação abrange o Painel com MariaDB e Redis — o Wings deve ser instalado separadamente nos nós onde os servidores de jogos serão executados.