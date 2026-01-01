O HedgeDoc é um editor Markdown colaborativo de código aberto onde várias pessoas podem escrever e editar o mesmo documento simultaneamente com rastreamento de cursor em tempo real e sincronização instantânea. Para além do Markdown básico, suporta diagramas incorporados via Mermaid e PlantUML, fórmulas matemáticas via KaTeX, blocos de código com realce de sintaxe para mais de 100 idiomas, e um modo de apresentação que transforma qualquer nota num conjunto de diapositivos.

Alojando o HedgeDoc no seu próprio VPS mantém a documentação sensível, decisões de arquitetura interna e notas proprietárias dentro da sua própria infraestrutura — sem taxas por utilizador, sem acesso de dados por terceiros e controlo total sobre os métodos de autenticação, incluindo LDAP, OAuth e SAML para ambientes empresariais.