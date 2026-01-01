Implemente HedgeDoc com instalação de um clique.
Editor Markdown colaborativo de código aberto em tempo real para equipas escreverem, reverem e partilharem documentos em conjunto.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com HedgeDoc
O HedgeDoc é um editor Markdown colaborativo de código aberto onde várias pessoas podem escrever e editar o mesmo documento simultaneamente com rastreamento de cursor em tempo real e sincronização instantânea. Para além do Markdown básico, suporta diagramas incorporados via Mermaid e PlantUML, fórmulas matemáticas via KaTeX, blocos de código com realce de sintaxe para mais de 100 idiomas, e um modo de apresentação que transforma qualquer nota num conjunto de diapositivos.
Alojando o HedgeDoc no seu próprio VPS mantém a documentação sensível, decisões de arquitetura interna e notas proprietárias dentro da sua própria infraestrutura — sem taxas por utilizador, sem acesso de dados por terceiros e controlo total sobre os métodos de autenticação, incluindo LDAP, OAuth e SAML para ambientes empresariais.
Principais características de HedgeDoc
Colaboração em Tempo Real
Vários autores editam o mesmo documento simultaneamente com posições de cursor em tempo real e atualizações instantâneas, mantendo as equipas remotas sincronizadas sem conflitos de fusão.
Diagramas & Matemática
Incorpore diagramas Mermaid, Graphviz e PlantUML juntamente com expressões matemáticas KaTeX diretamente em Markdown, tornando o HedgeDoc ideal para documentação técnica e académica.
Modo de Apresentação
Converta qualquer documento Markdown numa apresentação de slides com um único clique, eliminando a necessidade de software de apresentação separado para palestras internas e demonstrações.
Permissões Flexíveis
Defina documentos como públicos, protegidos ou privados e controle quem pode visualizar, comentar ou editar – desde wikis de comunidade abertas até especificações internas confidenciais.
Apoio de Autenticação Empresarial
Integre com LDAP, fornecedores OAuth, SAML e contas locais para que as equipas possam iniciar sessão com credenciais corporativas existentes sem gerir palavras-passe separadas.
Por que executar HedgeDoc na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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AppFlowy
O AppFlowy é um espaço de trabalho de código aberto com tecnologia de IA e uma alternativa ao Notion