Implemente o Web-Check com instalação de um clique.
Ferramenta OSINT para análise abrangente de websites, abrangendo DNS, SSL, portas, cabeçalhos de segurança e stack tecnológico numa única consulta.
Escolha um plano VPS para Web-Check
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Web-Check
Web-Check é uma ferramenta de análise de websites e OSINT de código aberto que agrega informações de mais de 50 módulos num único relatório de domínio. Introduza qualquer URL para ver instantaneamente registos DNS, detalhes de certificados SSL, portas abertas, cabeçalhos de segurança HTTP, impressões digitais de tecnologia, dados WHOIS e configuração de segurança de email.
Alojar o Web-Check num VPS dá às equipas de segurança e aos programadores uma ferramenta de análise privada sem limites de taxa ou de utilização impostos por instâncias públicas. É útil para revisões de segurança pré-implementação, pesquisa competitiva, reconhecimento em testes de penetração e para verificar se a sua própria infraestrutura está corretamente configurada.
Principais características de Web-Check
50+ módulos de análise
Uma única pesquisa de domínio realiza mais de 50 verificações, abrangendo DNS, SSL, portas, cabeçalhos, cookies, redirecionamentos e muito mais, simultaneamente.
Auditoria de cabeçalho de segurança
Verifique quais os cabeçalhos de segurança HTTP estão presentes ou em falta para identificar falhas de segurança antes que se tornem vulnerabilidades.
Impressão digital de tecnologia
Identifique o servidor web, SGC, frameworks, ferramentas de análise e CDN que um site utiliza a partir das suas assinaturas de resposta.
Verificações de segurança de Email
Verifique a configuração dos registos SPF, DKIM, DMARC e MX para avaliar a exposição a falsificação de e-mail para qualquer domínio.
Detalhes do Certificado SSL
Consulte o emissor do certificado, a validade, os SANs e a validade da cadeia para confirmar que o HTTPS está devidamente configurado e é válido.
Por que executar Web-Check na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.