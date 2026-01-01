Web-Check é uma ferramenta de análise de websites e OSINT de código aberto que agrega informações de mais de 50 módulos num único relatório de domínio. Introduza qualquer URL para ver instantaneamente registos DNS, detalhes de certificados SSL, portas abertas, cabeçalhos de segurança HTTP, impressões digitais de tecnologia, dados WHOIS e configuração de segurança de email.

Alojar o Web-Check num VPS dá às equipas de segurança e aos programadores uma ferramenta de análise privada sem limites de taxa ou de utilização impostos por instâncias públicas. É útil para revisões de segurança pré-implementação, pesquisa competitiva, reconhecimento em testes de penetração e para verificar se a sua própria infraestrutura está corretamente configurada.