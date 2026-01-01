O Moodle é o sistema de gestão de aprendizagem de código aberto mais popular do mundo, com a confiança de 489 milhões de utilizadores em mais de 152 000 sites em 236 países. Oferece tudo o que educadores e equipas de formação precisam: criação de cursos, questionários e avaliações, revisões por pares, fóruns de discussão, gestão de notas e acesso móvel – tudo numa única plataforma autoalojada. Com conformidade de acessibilidade WCAG 2.1 AA e mais de 2 000 plugins, o Moodle adapta-se a qualquer ambiente de aprendizagem, desde escolas K-12 a departamentos de formação corporativa.

O autoalojamento do Moodle no seu VPS elimina as taxas de licenciamento por utilizador e confere-lhe a propriedade total do conteúdo do curso e dos dados dos alunos. Pode instalar plugins personalizados, aplicar temas de marca e integrar com sistemas de autenticação existentes sem restrições impostas por fornecedores de SGA alojados.