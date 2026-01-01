Instale o Moodle com um clique.
O sistema de gestão de aprendizagem de código aberto mais utilizado no mundo, que conta com a confiança de 489 milhões de utilizadores para cursos online, avaliações e formação.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Moodle
O Moodle é o sistema de gestão de aprendizagem de código aberto mais popular do mundo, com a confiança de 489 milhões de utilizadores em mais de 152 000 sites em 236 países. Oferece tudo o que educadores e equipas de formação precisam: criação de cursos, questionários e avaliações, revisões por pares, fóruns de discussão, gestão de notas e acesso móvel – tudo numa única plataforma autoalojada. Com conformidade de acessibilidade WCAG 2.1 AA e mais de 2 000 plugins, o Moodle adapta-se a qualquer ambiente de aprendizagem, desde escolas K-12 a departamentos de formação corporativa.
O autoalojamento do Moodle no seu VPS elimina as taxas de licenciamento por utilizador e confere-lhe a propriedade total do conteúdo do curso e dos dados dos alunos. Pode instalar plugins personalizados, aplicar temas de marca e integrar com sistemas de autenticação existentes sem restrições impostas por fornecedores de SGA alojados.
Principais características de Moodle
Criador de cursos
Organização de cursos com arrastar e largar, com suporte para vídeos, pacotes SCORM, questionários, trabalhos e atividades interativas, num único editor unificado.
Ferramentas de Avaliação
Questionários, avaliações por pares, avaliação baseada em rubricas e feedback automatizado dão aos instrutores formas flexíveis de avaliar e acompanhar o progresso dos alunos.
Funcionalidades de Colaboração
Fóruns de discussão, salas de chat, wikis e a integração de videoconferência incorporada facilitam a aprendizagem ativa e a interação em grupo em qualquer escala.
Análise e Relatórios
Relatórios personalizáveis acompanham a conclusão de cursos, as pontuações de questionários e as métricas de envolvimento para que os instrutores possam identificar alunos com dificuldades precocemente.
Ecossistema de Plugins
Mais de 2.000 plugins expandem o Moodle com gamificação, integrações de terceiros, tipos de atividade personalizados e formatos de avaliação especializados.
Por que executar Moodle na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.