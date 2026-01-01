Até 69% de desconto para Skyvern

Deploy Skyvern in one click installation.

AI-powered browser automation using LLMs and computer vision instead of fragile CSS selectors.

Lance a sua aplicação instantaneamente
Backups automáticos semanais gratuitos
VPS gerido por IA
5,49/mês
Escolha um plano
Garantia de reembolso de 30 dias
Deploy Skyvern in one click installation.

Escolha um plano VPS para Skyvern

69% de desconto
KVM 1
17,99
5,49/mês
Escolher plano
Renovado por 11,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
MAIS POPULAR
64% de desconto
KVM 2
21,99
7,99/mês
Escolher plano
Renovado por 14,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
69% de desconto
KVM 4
35,99
10,99/mês
Escolher plano
Renovado por 27,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
66% de desconto
KVM 8
64,99
21,99/mês
Escolher plano
Renovado por 49,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda
69% de desconto
KVM 1
17,99
5,49/mês
Escolher plano
Renovado por 11,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
MAIS POPULAR
64% de desconto
KVM 2
21,99
7,99/mês
Escolher plano
Renovado por 14,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
69% de desconto
KVM 4
35,99
10,99/mês
Escolher plano
Renovado por 27,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
66% de desconto
KVM 8
64,99
21,99/mês
Escolher plano
Renovado por 49,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda

Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais

Gestor Docker
Acesso rápido aos registos do contentor
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
Gestor Docker
Acesso rápido aos registos do contentor
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano

Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Skyvern

Skyvern is an open-source AI browser automation platform that uses Large Language Models and computer vision to interact with websites the way humans do — reading and understanding page content rather than relying on brittle CSS selectors or XPath. This makes it resilient to layout changes and dynamic content that break traditional automation scripts.

Self-hosting Skyvern on your VPS keeps your automation workflows, scraped data, and API credentials entirely within your infrastructure. With Python and TypeScript SDKs, a RESTful API, and state-of-the-art benchmark performance, Skyvern is the foundation for reliable, intelligent web automation at scale.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Skyvern

LLM-Powered Automation

Uses Large Language Models to understand page content naturally, eliminating the need to write or maintain site-specific selectors.

Computer Vision Integration

Reads and interprets visual page elements the way humans do, handling CAPTCHAs, dynamic content, and non-standard UI patterns.

Layout Change Resilience

Automation tasks continue working when websites update their design or restructure their HTML, without requiring script rewrites.

Multi-Step Workflow Support

Chain form filling, authentication, navigation, and data extraction into reliable multi-step workflows with built-in error handling.

SDK and API Access

Python and TypeScript SDKs plus a RESTful API let you integrate Skyvern automation into existing applications and pipelines.

Por que executar Skyvern na Hostinger

Lance com um clique

Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.

Lance com um clique

Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

Segurança em que pode confiar

Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

Lance com um clique

Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.

Lance com um clique

Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

Segurança em que pode confiar

Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

Localização recomendada do servidor:

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Lance localmente. Cresça globalmente

Escolha um servidor perto do seu público para aumentar a velocidade de carregamento. Temos datacenters na América do Norte, Europa, Ásia e América do Sul.
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

Garantia de reembolso de 30 dias

Experimente sem riscos com a nossa garantia de reembolso de 30 dias. Para mais informações, consulte a nossa política de reembolso.

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