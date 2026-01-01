Deploy Skyvern in one click installation.
AI-powered browser automation using LLMs and computer vision instead of fragile CSS selectors.
Escolha um plano VPS para Skyvern
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Skyvern
Skyvern is an open-source AI browser automation platform that uses Large Language Models and computer vision to interact with websites the way humans do — reading and understanding page content rather than relying on brittle CSS selectors or XPath. This makes it resilient to layout changes and dynamic content that break traditional automation scripts.
Self-hosting Skyvern on your VPS keeps your automation workflows, scraped data, and API credentials entirely within your infrastructure. With Python and TypeScript SDKs, a RESTful API, and state-of-the-art benchmark performance, Skyvern is the foundation for reliable, intelligent web automation at scale.
Principais características de Skyvern
LLM-Powered Automation
Uses Large Language Models to understand page content naturally, eliminating the need to write or maintain site-specific selectors.
Computer Vision Integration
Reads and interprets visual page elements the way humans do, handling CAPTCHAs, dynamic content, and non-standard UI patterns.
Layout Change Resilience
Automation tasks continue working when websites update their design or restructure their HTML, without requiring script rewrites.
Multi-Step Workflow Support
Chain form filling, authentication, navigation, and data extraction into reliable multi-step workflows with built-in error handling.
SDK and API Access
Python and TypeScript SDKs plus a RESTful API let you integrate Skyvern automation into existing applications and pipelines.
Por que executar Skyvern na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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