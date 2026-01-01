Implemente o OpenViking com instalação de um clique.
Base de dados de contexto de código aberto para agentes de IA usando um paradigma de sistema de ficheiros para unificar memórias, recursos e competências.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com OpenViking
OpenViking é uma base de dados de contexto de código aberto, concebida especificamente para agentes de IA, desenvolvida pela Volcengine (plataforma cloud da ByteDance). Em vez de dispersar o contexto de IA por embeddings vetoriais, o OpenViking introduz um paradigma de sistema de ficheiros com o protocolo viking:// que organiza as memórias, recursos e competências dos agentes numa estrutura unificada e navegável. O carregamento de contexto em camadas (L0/L1/L2) reduz o uso de tokens ao obter conteúdo sob demanda, em vez de carregar bases de conhecimento inteiras antecipadamente.
Alojar o OpenViking no seu próprio VPS mantém a memória sensível do agente, o conhecimento de negócios e as credenciais da API totalmente sob o seu controlo – crucial para organizações com requisitos rigorosos de governação de dados. Escolhe o provedor de embeddings (OpenAI, Jina ou Volcengine) e mantém a propriedade de cada byte que os seus agentes aprendem.
Principais características de OpenViking
Paradigma do Contexto do Sistema de Ficheiros
Organiza as memórias, recursos e competências do agente sob um protocolo viking://, tornando o contexto tão navegável como um sistema de ficheiros, em vez de um armazenamento de incorporação plano.
Carregamento de Contexto Escalonado
O carregamento L0/L1/L2 obtém conteúdo sob demanda, reduzindo drasticamente o uso de tokens sem sacrificar a profundidade do conhecimento disponível para os agentes.
Incorporações de Multifornecedor
Suporta os fornecedores de embeddings OpenAI, Jina e Volcengine para que possa usar as suas chaves de API existentes e o seu modelo preferido sem dependência de fornecedor.
Contexto Autoevolutivo
Os agentes podem atualizar e iterar a sua própria base de conhecimento ao longo do tempo, permitindo a aprendizagem contínua sem intervenção manual.
Recuperação Recursiva de Diretório
Combina navegação estrutural de diretórios com pesquisa semântica para apresentar o contexto mais relevante para cada pedido de agente.
Por que executar OpenViking na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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