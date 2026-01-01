OpenViking é uma base de dados de contexto de código aberto, concebida especificamente para agentes de IA, desenvolvida pela Volcengine (plataforma cloud da ByteDance). Em vez de dispersar o contexto de IA por embeddings vetoriais, o OpenViking introduz um paradigma de sistema de ficheiros com o protocolo viking:// que organiza as memórias, recursos e competências dos agentes numa estrutura unificada e navegável. O carregamento de contexto em camadas (L0/L1/L2) reduz o uso de tokens ao obter conteúdo sob demanda, em vez de carregar bases de conhecimento inteiras antecipadamente.

Alojar o OpenViking no seu próprio VPS mantém a memória sensível do agente, o conhecimento de negócios e as credenciais da API totalmente sob o seu controlo – crucial para organizações com requisitos rigorosos de governação de dados. Escolhe o provedor de embeddings (OpenAI, Jina ou Volcengine) e mantém a propriedade de cada byte que os seus agentes aprendem.