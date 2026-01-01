O Excalidraw é um elegante quadro branco virtual que transforma a diagramação técnica numa experiência criativa e desenhada à mão. Ao contrário das ferramentas de diagramação rígidas e formais, o Excalidraw adota a estética orgânica e esboçada do brainstorming em quadro branco, ao mesmo tempo que oferece conveniência digital e colaboração em tempo real com encriptação de ponta a ponta para sessões de equipa seguras.

O autoalojamento do Excalidraw no seu próprio VPS oferece à sua equipa uma ferramenta de quadro branco privada e sempre disponível, onde os seus diagramas, esboços de arquitetura e sessões de brainstorming permanecem inteiramente dentro da sua infraestrutura – sem preocupações com a privacidade dos dados, sem custos de subscrição e sem dependência de serviços externos.