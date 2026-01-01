R2R é uma estrutura de geração aumentada por recuperação de código aberto, construída para implementação em produção desde o primeiro dia. Combina pesquisa híbrida semântica e por palavras-chave com fusão de classificação recíproca, construção automática de grafo de conhecimento, ingestão de documentos multimodais e uma API de recuperação agêntica que permite que grandes modelos de linguagem orquestrem a pesquisa como parte do seu ciclo de raciocínio.

A auto-hospedagem do R2R no seu próprio VPS mantém documentos, índices vetoriais e histórico de conversas sob o seu controlo total, sem taxas por consulta e sem acesso de terceiros à sua base de conhecimento. Esta implementação emparelha a API R2R com o painel oficial e um armazenamento PostgreSQL mais pgvector, dando-lhe uma pilha RAG completa que pode estender com qualquer fornecedor de LLM.