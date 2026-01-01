Implemente R2R com instalação de um clique.
Estrutura RAG pronta para produção com pesquisa híbrida, grafos de conhecimento e uma API de recuperação agêntica para aplicações de IA.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com R2R
R2R é uma estrutura de geração aumentada por recuperação de código aberto, construída para implementação em produção desde o primeiro dia. Combina pesquisa híbrida semântica e por palavras-chave com fusão de classificação recíproca, construção automática de grafo de conhecimento, ingestão de documentos multimodais e uma API de recuperação agêntica que permite que grandes modelos de linguagem orquestrem a pesquisa como parte do seu ciclo de raciocínio.
A auto-hospedagem do R2R no seu próprio VPS mantém documentos, índices vetoriais e histórico de conversas sob o seu controlo total, sem taxas por consulta e sem acesso de terceiros à sua base de conhecimento. Esta implementação emparelha a API R2R com o painel oficial e um armazenamento PostgreSQL mais pgvector, dando-lhe uma pilha RAG completa que pode estender com qualquer fornecedor de LLM.
Principais características de R2R
Pesquisa híbrida
Combine a similaridade vetorial e a pesquisa de palavras-chave de texto integral com a fusão de classificação recíproca para apresentar o contexto mais relevante para cada consulta.
Grafos de conhecimento
A extração automática de entidades e relacionamentos constrói um índice de grafo juntamente com vetores, permitindo o raciocínio entre documentos que a recuperação plana não consegue igualar.
Ingestão multimodal
Analise PDFs, documentos Word, folhas de cálculo, imagens e áudio num índice unificado sem escrever código de ingestão personalizado para cada formato.
Agentic RAG
Agentes de raciocínio recuperam, criticam e refinam iterativamente as respostas – produzindo respostas de maior qualidade do que os pipelines RAG de disparo único.
LLMs multi-fornecedor
Ligue OpenAI, Anthropic, Google, Azure, Ollama e mais de 20 outros fornecedores de LLM através de uma única configuração – sem necessidade de reindexação.
REST API e SDKs
Uma API REST completa, além de SDKs oficiais para Python e JavaScript, permitem incorporar a recuperação R2R em aplicações personalizadas e pipelines automatizados.
Por que executar R2R na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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