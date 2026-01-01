O Tududi é uma aplicação de produtividade autoalojada para gerir tarefas, projetos, áreas e notas numa estrutura hierárquica limpa. Vai além das listas de tarefas básicas com um motor completo de tarefas recorrentes, sincronização CalDAV (tasks.org, Apple Reminders, Thunderbird), integração com o Telegram para criação de tarefas e resumos diários, e OIDC/SSO opcional para implementações em equipa. A interface suporta 24 idiomas e modos claro/escuro.

O autoalojamento do Tududi mantém os seus dados de tarefas inteiramente no seu próprio servidor – sem subscrição, sem mineração de dados e sem acesso de terceiros aos seus projetos e notas. Como funciona com SQLite, não há um serviço de base de dados separado para gerir: um contentor, dois volumes, e a sua ferramenta de produtividade está a funcionar por trás de HTTPS.