Implemente Tududi com instalação de um clique.
Gestor de tarefas e projetos autoalojado com sincronização CalDAV, tarefas recorrentes e autenticação OIDC.
Escolha um plano VPS para Tududi
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Tududi
O Tududi é uma aplicação de produtividade autoalojada para gerir tarefas, projetos, áreas e notas numa estrutura hierárquica limpa. Vai além das listas de tarefas básicas com um motor completo de tarefas recorrentes, sincronização CalDAV (tasks.org, Apple Reminders, Thunderbird), integração com o Telegram para criação de tarefas e resumos diários, e OIDC/SSO opcional para implementações em equipa. A interface suporta 24 idiomas e modos claro/escuro.
O autoalojamento do Tududi mantém os seus dados de tarefas inteiramente no seu próprio servidor – sem subscrição, sem mineração de dados e sem acesso de terceiros aos seus projetos e notas. Como funciona com SQLite, não há um serviço de base de dados separado para gerir: um contentor, dois volumes, e a sua ferramenta de produtividade está a funcionar por trás de HTTPS.
Principais características de Tududi
Hierarquia de projetos e áreas
Organize tarefas dentro de projetos, agrupe projetos em áreas e acompanhe o progresso das subtarefas – tudo numa única interface limpa.
Sincronização CalDAV
Sincronize tarefas bidirecionalmente com qualquer cliente compatível com CalDAV: tasks.org, Apple Reminders, Thunderbird e muito mais.
Motor de tarefas recorrentes
Agende tarefas para se repetirem com padrões diários, semanais, mensais ou personalizados, com geração automática de instâncias futuras.
Integração com Telegram
Crie tarefas e receba resumos diários através de um bot do Telegram sem abrir a interface web.
Suporte OIDC e SSO
Autentique-se via Google, Okta, Keycloak, Azure AD, ou qualquer fornecedor OpenID Connect para implementações de equipa.
Por que executar Tududi na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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O AppFlowy é um espaço de trabalho de código aberto com tecnologia de IA e uma alternativa ao Notion