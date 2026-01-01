Ghost é um CMS headless totalmente de código aberto, construído em torno das necessidades de editores profissionais. Ao contrário dos sistemas de gestão de conteúdos de uso geral, cada funcionalidade — desde o editor a newsletters de email nativas e gestão de membros — é concebida especificamente para escritores e criadores online.

Alojar o Ghost no seu próprio VPS significa que é proprietário da sua lista de subscritores, controla o seu conteúdo e evita taxas por membro e o bloqueio da plataforma. Com uma base de dados MySQL incluída, as suas publicações, membros e configurações persistem de forma fiável sem depender de qualquer serviço de terceiros.