Implemente o Ghost com um clique.
Plataforma de publicação de código aberto para bloggers profissionais, newsletters e subscrições pagas.
Escolha um plano VPS para Ghost
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Ghost
Ghost é um CMS headless totalmente de código aberto, construído em torno das necessidades de editores profissionais. Ao contrário dos sistemas de gestão de conteúdos de uso geral, cada funcionalidade — desde o editor a newsletters de email nativas e gestão de membros — é concebida especificamente para escritores e criadores online.
Alojar o Ghost no seu próprio VPS significa que é proprietário da sua lista de subscritores, controla o seu conteúdo e evita taxas por membro e o bloqueio da plataforma. Com uma base de dados MySQL incluída, as suas publicações, membros e configurações persistem de forma fiável sem depender de qualquer serviço de terceiros.
Principais características de Ghost
Associações integradas
Crie níveis de adesão gratuitos ou pagos com integração nativa do Stripe – sem necessidade de plugins ou serviços adicionais.
Newsletters nativas
Envie newsletters por email diretamente aos subscritores a partir do Ghost, sem ligar uma plataforma de email separada.
Editor moderno
Editor baseado em blocos com incorporações de multimédia avançadas, galerias e injeção de código, projetado para publicação de conteúdo de formato longo.
API de CMS Headless
As APIs de Conteúdo e de Administração permitem entregar conteúdo a qualquer framework de front-end, mantendo o Ghost como back-end.
SEO e agendamento
A otimização de SEO integrada, sitemaps automáticos e agendamento de conteúdo mantêm a sua publicação a funcionar e organizada.
Por que executar Ghost na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.