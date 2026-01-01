Implemente Seerr com instalação de um clique.
Plataforma unificada de pedido de multimédia para Jellyfin, Plex e Emby com processamento automatizado através de Sonarr e Radarr.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Seerr
O Seerr é uma plataforma de pedido e descoberta de multimédia de código aberto que unifica o melhor do Overseerr e do Jellyseerr numa única aplicação com suporte nativo para Jellyfin, Plex e Emby. Os utilizadores procuram filmes e séries de TV, enviam pedidos, e os administradores aprovam-nos através de um painel de controlo intuitivo — enquanto o Sonarr e o Radarr processam o download automaticamente.
Autoalojar o Seerr mantém as credenciais do servidor multimédia e as chaves API dentro da sua própria infraestrutura, oferecendo à família e amigos uma forma elegante de pedir conteúdo sem acesso direto às suas ferramentas de automação. A disponibilidade 24/7 da implementação VPS garante que os pedidos e as notificações funcionam de forma fiável, independentemente de a sua rede doméstica estar online.
Principais características de Seerr
Apoio multi-servidor
Funciona com Jellyfin, Plex e Emby, incluindo início de sessão único, para que os utilizadores iniciem sessão com as mesmas credenciais que utilizam para o seu servidor de multimédia.
Integração de Sonarr e Radarr
Envia automaticamente pedidos aprovados para o Sonarr para séries de TV e para o Radarr para filmes, concluindo todo o processo desde o pedido até à biblioteca.
Prevenção de Duplicação
Analisa as bibliotecas de multimédia existentes antes de aceitar pedidos, evitando transferências desnecessárias para conteúdo que já está disponível.
Permissões Granulares
Controlos de acesso baseados em funções e quotas de pedidos por utilizador permitem aos administradores gerir o que os utilizadores podem solicitar e com que frequência.
Notificações Multicanal
Envia alertas de aprovação e disponibilidade através de Discord, Telegram, Slack, e-mail e webhooks para manter os utilizadores informados sobre os seus pedidos.
Por que executar Seerr na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.