O Seerr é uma plataforma de pedido e descoberta de multimédia de código aberto que unifica o melhor do Overseerr e do Jellyseerr numa única aplicação com suporte nativo para Jellyfin, Plex e Emby. Os utilizadores procuram filmes e séries de TV, enviam pedidos, e os administradores aprovam-nos através de um painel de controlo intuitivo — enquanto o Sonarr e o Radarr processam o download automaticamente.

Autoalojar o Seerr mantém as credenciais do servidor multimédia e as chaves API dentro da sua própria infraestrutura, oferecendo à família e amigos uma forma elegante de pedir conteúdo sem acesso direto às suas ferramentas de automação. A disponibilidade 24/7 da implementação VPS garante que os pedidos e as notificações funcionam de forma fiável, independentemente de a sua rede doméstica estar online.