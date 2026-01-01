Instale agentmemory com um clique.
Servidor de memória persistente de código aberto para agentes de programação de IA – captura, comprime e recupera silenciosamente o contexto em todas as sessões.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com agentmemory
agentmemory é uma memória persistente de código aberto para agentes de codificação de IA e qualquer cliente compatível com MCP. Captura silenciosamente o que o seu agente faz em cada sessão, comprime-o em memória pesquisável e injeta o contexto certo na próxima sessão para que deixe de reexplicar a sua arquitetura, redescobrir os mesmos erros e reensinar as mesmas preferências.
Construído no motor iii com um pipeline de consolidação de 4 camadas e pesquisa híbrida BM25, vetorial e gráfica, o agentmemory atinge 95,2% de precisão de recuperação no benchmark LongMemEval-S, enquanto reduz os tokens de contexto em aproximadamente 92%. O autoalojamento no seu próprio VPS mantém as transcrições de sessão, memórias e histórico de reprodução na infraestrutura que controla, sem nuvem de fornecedor ou medição por agente.
Principais características de agentmemory
Pesquisa híbrida
Combina a recuperação de palavras-chave BM25, vetores densos e grafos de conhecimento através da fusão RRF, para que os agentes encontrem memórias relevantes quer se lembre da frase exata ou apenas do conceito.
Captura automática
Doze ganchos para o Claude Code e seis para o Codex CLI registam solicitações, chamadas de ferramentas e resultados sem quaisquer chamadas de gravação manuais — as memórias acumulam-se puramente ao trabalhar como de costume.
Funciona com todos os agentes
Um servidor comunica com MCP, REST e stdio, de modo que Claude Code, Cursor, Codex, Gemini CLI, Hermes, OpenClaw, Cline, Goose, Aider e qualquer cliente MCP partilham o mesmo pool de memória.
Reprodução de sessão
Cada sessão gravada pode ser reproduzida no visualizador integrado com controlo de reprodução, pausa, velocidade e atalhos de teclado para depurar exatamente o que o agente fez e porquê.
Ciclo de vida de 4 níveis
Um pipeline de consolidação faz envelhecer as observações, passando-as de níveis de curto prazo para níveis de longo prazo, aplica decaimento e esquece automaticamente as memórias obsoletas, para que o índice permaneça pequeno e a capacidade de recuperação se mantenha apurada.
Por que executar agentmemory na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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