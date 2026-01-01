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Servidor de memória persistente de código aberto para agentes de programação de IA – captura, comprime e recupera silenciosamente o contexto em todas as sessões.

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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com agentmemory

agentmemory é uma memória persistente de código aberto para agentes de codificação de IA e qualquer cliente compatível com MCP. Captura silenciosamente o que o seu agente faz em cada sessão, comprime-o em memória pesquisável e injeta o contexto certo na próxima sessão para que deixe de reexplicar a sua arquitetura, redescobrir os mesmos erros e reensinar as mesmas preferências.

Construído no motor iii com um pipeline de consolidação de 4 camadas e pesquisa híbrida BM25, vetorial e gráfica, o agentmemory atinge 95,2% de precisão de recuperação no benchmark LongMemEval-S, enquanto reduz os tokens de contexto em aproximadamente 92%. O autoalojamento no seu próprio VPS mantém as transcrições de sessão, memórias e histórico de reprodução na infraestrutura que controla, sem nuvem de fornecedor ou medição por agente.

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O que pode criar com {name}

Principais características de agentmemory

Pesquisa híbrida

Combina a recuperação de palavras-chave BM25, vetores densos e grafos de conhecimento através da fusão RRF, para que os agentes encontrem memórias relevantes quer se lembre da frase exata ou apenas do conceito.

Captura automática

Doze ganchos para o Claude Code e seis para o Codex CLI registam solicitações, chamadas de ferramentas e resultados sem quaisquer chamadas de gravação manuais — as memórias acumulam-se puramente ao trabalhar como de costume.

Funciona com todos os agentes

Um servidor comunica com MCP, REST e stdio, de modo que Claude Code, Cursor, Codex, Gemini CLI, Hermes, OpenClaw, Cline, Goose, Aider e qualquer cliente MCP partilham o mesmo pool de memória.

Reprodução de sessão

Cada sessão gravada pode ser reproduzida no visualizador integrado com controlo de reprodução, pausa, velocidade e atalhos de teclado para depurar exatamente o que o agente fez e porquê.

Ciclo de vida de 4 níveis

Um pipeline de consolidação faz envelhecer as observações, passando-as de níveis de curto prazo para níveis de longo prazo, aplica decaimento e esquece automaticamente as memórias obsoletas, para que o índice permaneça pequeno e a capacidade de recuperação se mantenha apurada.

Por que executar agentmemory na Hostinger

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
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Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
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Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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