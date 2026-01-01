agentmemory é uma memória persistente de código aberto para agentes de codificação de IA e qualquer cliente compatível com MCP. Captura silenciosamente o que o seu agente faz em cada sessão, comprime-o em memória pesquisável e injeta o contexto certo na próxima sessão para que deixe de reexplicar a sua arquitetura, redescobrir os mesmos erros e reensinar as mesmas preferências.

Construído no motor iii com um pipeline de consolidação de 4 camadas e pesquisa híbrida BM25, vetorial e gráfica, o agentmemory atinge 95,2% de precisão de recuperação no benchmark LongMemEval-S, enquanto reduz os tokens de contexto em aproximadamente 92%. O autoalojamento no seu próprio VPS mantém as transcrições de sessão, memórias e histórico de reprodução na infraestrutura que controla, sem nuvem de fornecedor ou medição por agente.