Implemente Windmill com instalação de um clique.
Plataforma de desenvolvimento de código aberto que transforma scripts em ferramentas internas, fluxos de trabalho agendados e interfaces de utilizador geradas automaticamente.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Windmill
O Windmill é uma plataforma de programadores de código aberto que converte scripts escritos em Python, TypeScript, Go, Bash e SQL em ferramentas internas com interfaces web autogeradas, workflows agendáveis e APIs REST invocáveis. Elimina a complexidade de criar painéis de administração e painéis de controlo internos, gerando interfaces diretamente a partir das assinaturas dos scripts.
O autoalojamento do Windmill num VPS mantém todo o código e dados das ferramentas internas dentro da sua infraestrutura. O serviço de worker incluído executa tarefas em ambientes isolados, o PostgreSQL armazena o estado do workflow e o histórico de execução, e um gestor de segredos lida com chaves de API e credenciais sem as codificar diretamente nos scripts.
Principais características de Windmill
Guiões multilínguas
Escreva automações em Python, TypeScript, Go, Bash ou SQL — o Windmill trata da execução, dependências e sandboxing.
IUs auto-geradas
O Windmill gera automaticamente formulários web e UIs a partir de tipos de parâmetros de script para que não-programadores possam executar ferramentas sem código.
Construtor de fluxo de trabalho
Encadeie scripts em fluxos de trabalho de várias etapas com ramificação condicional, ciclos e execução paralela utilizando um editor DAG visual.
Agendador Cron
Execute scripts e fluxos de trabalho com agendamentos cron ou acionadores de eventos sem gerir uma infraestrutura cron separada.
Gestão de segredos
Armazene chaves de API, palavras-passe e tokens como variáveis encriptadas acessíveis a scripts, sem as incorporar no código.
Por que executar Windmill na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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