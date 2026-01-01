O Windmill é uma plataforma de programadores de código aberto que converte scripts escritos em Python, TypeScript, Go, Bash e SQL em ferramentas internas com interfaces web autogeradas, workflows agendáveis e APIs REST invocáveis. Elimina a complexidade de criar painéis de administração e painéis de controlo internos, gerando interfaces diretamente a partir das assinaturas dos scripts.

O autoalojamento do Windmill num VPS mantém todo o código e dados das ferramentas internas dentro da sua infraestrutura. O serviço de worker incluído executa tarefas em ambientes isolados, o PostgreSQL armazena o estado do workflow e o histórico de execução, e um gestor de segredos lida com chaves de API e credenciais sem as codificar diretamente nos scripts.