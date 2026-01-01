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Plataforma de partilha de imagens autoalojada, com foco na privacidade, que oferece remoção automática de dados EXIF e compressão configurável.

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400 GB de espaço em disco NVMe
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KVM 1
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais

Gestor Docker
Acesso rápido aos registos do contentor
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Slink

Slink é uma plataforma de partilha de imagens autoalojada, construída em torno da privacidade, propriedade e transparência. Ao contrário dos serviços de alojamento de imagens comerciais que analisam os uploads para publicidade, reivindicam amplos direitos de licença ou impõem políticas de conteúdo arbitrárias, o Slink garante que mantém controlo total sobre o seu conteúdo visual — armazenado localmente no seu próprio servidor, sem acesso de terceiros.

Alojando o Slink no seu VPS significa que as suas imagens nunca saem da sua infraestrutura. A remoção automática de metadados EXIF remove coordenadas GPS, informações do dispositivo e carimbos de data/hora de cada upload, protegendo a privacidade por predefinição. Com compressão configurável, fluxos de trabalho de aprovação de utilizadores e políticas de palavra-passe, o Slink oferece um ambiente profissional de partilha de imagens nos seus próprios termos.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Slink

Remoção de Metadados EXIF

Remove automaticamente coordenadas GPS, informações do dispositivo e carimbos de data/hora de cada imagem carregada para proteger a privacidade por predefinição.

Compressão Configurável

Defina a qualidade de compressão e os limites de tamanho de carregamento para equilibrar a fidelidade da imagem com a eficiência de armazenamento para o seu caso de uso específico.

Gestão de utilizadores

Fluxos de trabalho de aprovação opcionais e políticas configuráveis de força de palavra-passe permitem controlar quem pode carregar e partilhar imagens.

Armazenamento local

Todas as imagens são armazenadas diretamente no seu VPS – sem buckets na cloud, sem CDNs de terceiros, sem dependências externas para o seu conteúdo.

URLs Partilháveis Únicas

Cada carregamento recebe um URL único para partilha simples, dando aos destinatários acesso direto sem exigir contas ou instalações de aplicações.

Por que executar Slink na Hostinger

Lance com um clique

Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

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Segurança em que pode confiar

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

Localização recomendada do servidor:

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
Martin K

A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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Experimente sem riscos com a nossa garantia de reembolso de 30 dias. Para mais informações, consulte a nossa política de reembolso.

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