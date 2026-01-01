Slink é uma plataforma de partilha de imagens autoalojada, construída em torno da privacidade, propriedade e transparência. Ao contrário dos serviços de alojamento de imagens comerciais que analisam os uploads para publicidade, reivindicam amplos direitos de licença ou impõem políticas de conteúdo arbitrárias, o Slink garante que mantém controlo total sobre o seu conteúdo visual — armazenado localmente no seu próprio servidor, sem acesso de terceiros.

Alojando o Slink no seu VPS significa que as suas imagens nunca saem da sua infraestrutura. A remoção automática de metadados EXIF remove coordenadas GPS, informações do dispositivo e carimbos de data/hora de cada upload, protegendo a privacidade por predefinição. Com compressão configurável, fluxos de trabalho de aprovação de utilizadores e políticas de palavra-passe, o Slink oferece um ambiente profissional de partilha de imagens nos seus próprios termos.