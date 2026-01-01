Implemente Slink com instalação de um clique.
Plataforma de partilha de imagens autoalojada, com foco na privacidade, que oferece remoção automática de dados EXIF e compressão configurável.
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O que pode criar com Slink
Slink é uma plataforma de partilha de imagens autoalojada, construída em torno da privacidade, propriedade e transparência. Ao contrário dos serviços de alojamento de imagens comerciais que analisam os uploads para publicidade, reivindicam amplos direitos de licença ou impõem políticas de conteúdo arbitrárias, o Slink garante que mantém controlo total sobre o seu conteúdo visual — armazenado localmente no seu próprio servidor, sem acesso de terceiros.
Alojando o Slink no seu VPS significa que as suas imagens nunca saem da sua infraestrutura. A remoção automática de metadados EXIF remove coordenadas GPS, informações do dispositivo e carimbos de data/hora de cada upload, protegendo a privacidade por predefinição. Com compressão configurável, fluxos de trabalho de aprovação de utilizadores e políticas de palavra-passe, o Slink oferece um ambiente profissional de partilha de imagens nos seus próprios termos.
Principais características de Slink
Remoção de Metadados EXIF
Remove automaticamente coordenadas GPS, informações do dispositivo e carimbos de data/hora de cada imagem carregada para proteger a privacidade por predefinição.
Compressão Configurável
Defina a qualidade de compressão e os limites de tamanho de carregamento para equilibrar a fidelidade da imagem com a eficiência de armazenamento para o seu caso de uso específico.
Gestão de utilizadores
Fluxos de trabalho de aprovação opcionais e políticas configuráveis de força de palavra-passe permitem controlar quem pode carregar e partilhar imagens.
Armazenamento local
Todas as imagens são armazenadas diretamente no seu VPS – sem buckets na cloud, sem CDNs de terceiros, sem dependências externas para o seu conteúdo.
URLs Partilháveis Únicas
Cada carregamento recebe um URL único para partilha simples, dando aos destinatários acesso direto sem exigir contas ou instalações de aplicações.
Por que executar Slink na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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