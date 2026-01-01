BroadcastChannel é uma plataforma de código aberto alimentada por Astro que converte canais públicos do Telegram em microblogs com todas as funcionalidades. Em vez de manter um CMS tradicional, escreve publicações no Telegram e o BroadcastChannel gera um site rápido e otimizado para SEO que o seu público pode navegar. Cada mensagem torna-se uma página com metadados adequados, um sitemap e feeds RSS duplos nos formatos XML e JSON para leitores de feeds e agregadores de conteúdo.

O autoalojamento no seu próprio VPS oferece-lhe um domínio personalizado e controlo total sobre o seu conteúdo publicado, sem depender de Vercel, Cloudflare Pages ou qualquer outra plataforma de alojamento de terceiros. O site resultante não envia JavaScript para o navegador — rápido em qualquer ligação e altamente amigável para os rastreadores de motores de busca.