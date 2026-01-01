Implemente BroadcastChannel com instalação de um clique.
Transforme qualquer canal público do Telegram num microblog otimizado para SEO, com zero JavaScript do lado do cliente e feeds RSS automáticos.
Escolha um plano VPS para BroadcastChannel
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com BroadcastChannel
BroadcastChannel é uma plataforma de código aberto alimentada por Astro que converte canais públicos do Telegram em microblogs com todas as funcionalidades. Em vez de manter um CMS tradicional, escreve publicações no Telegram e o BroadcastChannel gera um site rápido e otimizado para SEO que o seu público pode navegar. Cada mensagem torna-se uma página com metadados adequados, um sitemap e feeds RSS duplos nos formatos XML e JSON para leitores de feeds e agregadores de conteúdo.
O autoalojamento no seu próprio VPS oferece-lhe um domínio personalizado e controlo total sobre o seu conteúdo publicado, sem depender de Vercel, Cloudflare Pages ou qualquer outra plataforma de alojamento de terceiros. O site resultante não envia JavaScript para o navegador — rápido em qualquer ligação e altamente amigável para os rastreadores de motores de busca.
Principais características de BroadcastChannel
Telegram como CMS
Escreva publicações no Telegram como habitualmente – o BroadcastChannel busca e publica-as no seu site automaticamente, sem quaisquer passos adicionais.
Zero Cliente JavaScript
As páginas são totalmente renderizadas no servidor, sem JavaScript enviado para o navegador, produzindo tempos de carregamento rápidos e pontuações de SEO fortes.
Feeds RSS incorporados
Cada blog obtém automaticamente feeds RSS XML e JSON para que os leitores possam subscrever através de qualquer agregador de feeds ou aplicação de leitura.
SEO e Mapas do site
Sitemaps gerados automaticamente, URLs limpos e meta tags adequadas tornam o seu conteúdo detetável através de motores de busca desde o primeiro dia.
Integração de Ligações Sociais
Ligue os perfis do Telegram, Twitter, GitHub, Mastodon, Bluesky e Discord na navegação do site sem escrever qualquer código personalizado.
Por que executar BroadcastChannel na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.