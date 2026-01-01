O Etherpad é um editor colaborativo de código aberto, baseado na web, que permite a vários utilizadores editar o mesmo documento em simultâneo, com as alterações a aparecerem instantaneamente para todos os participantes. O texto de cada colaborador é codificado por cores, facilitando a identificação de quem escreveu o quê. Não é necessário registo ou instalação de software — basta partilhar um link e começar a colaborar.

O autoalojamento do Etherpad no seu VPS garante que os documentos sensíveis nunca saem da sua própria infraestrutura. O backend PostgreSQL incluído oferece persistência fiável e histórico de versões completo, enquanto o sistema de plugins extensível permite adicionar suporte a imagens, listas de tarefas e integrações personalizadas adaptadas ao fluxo de trabalho da sua equipa.