Implemente o Etherpad com um clique.
Editor de texto colaborativo de código aberto em tempo real onde vários utilizadores podem escrever e editar documentos em simultâneo.
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O que pode criar com Etherpad
O Etherpad é um editor colaborativo de código aberto, baseado na web, que permite a vários utilizadores editar o mesmo documento em simultâneo, com as alterações a aparecerem instantaneamente para todos os participantes. O texto de cada colaborador é codificado por cores, facilitando a identificação de quem escreveu o quê. Não é necessário registo ou instalação de software — basta partilhar um link e começar a colaborar.
O autoalojamento do Etherpad no seu VPS garante que os documentos sensíveis nunca saem da sua própria infraestrutura. O backend PostgreSQL incluído oferece persistência fiável e histórico de versões completo, enquanto o sistema de plugins extensível permite adicionar suporte a imagens, listas de tarefas e integrações personalizadas adaptadas ao fluxo de trabalho da sua equipa.
Principais características de Etherpad
Coedição em Tempo Real
As alterações de cada participante aparecem instantaneamente com atribuição codificada por cores, para que as equipas possam escrever em conjunto sem conflitos de fusão ou bloqueio.
Histórico de Versões Completo
Cada revisão é armazenada com um controlo de linha do tempo que permite retroceder e restaurar qualquer estado anterior do documento.
Não é necessário registo
Os participantes acedem a blocos de notas através de um URL partilhado sem criar contas, facilitando colaborações pontuais com convidados externos.
Ecossistema de Plugins
Estenda o Etherpad com plugins para incorporação de imagens, listas de tarefas, formatos de exportação e integrações de ferramentas para se adequar às necessidades específicas da sua equipa.
Painel Admin
A interface de administração web permite gerir pads, monitorizar a atividade e configurar as definições do servidor sem acesso direto ao servidor.
Por que executar Etherpad na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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AppFlowy
O AppFlowy é um espaço de trabalho de código aberto com tecnologia de IA e uma alternativa ao Notion