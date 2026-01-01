Jotty é uma ferramenta de produtividade minimalista e autoalojada que armazena tudo em ficheiros Markdown e JSON — sem base de dados para manter. Combina um editor WYSIWYG TipTap para notas ricas e listas de verificação com quadros Kanban e controlo de tempo básico, abrangendo a gestão diária de tarefas sem complexidade desnecessária.

Executar o Jotty no seu próprio VPS significa que as suas notas e listas de tarefas permanecem privadas, acessíveis a partir de qualquer dispositivo e livres de taxas de subscrição. O suporte multiutilizador com um painel de administração permite que famílias ou pequenas equipas partilhem uma instância com coleções de notas separadas e partilha colaborativa opcional via links.