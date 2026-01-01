Implemente o Jotty numa instalação com um clique.
Gestor de anotações e tarefas leve e baseado em ficheiros com quadros Kanban e suporte Markdown — sem necessidade de base de dados.
Escolha um plano VPS para Jotty
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Jotty
Jotty é uma ferramenta de produtividade minimalista e autoalojada que armazena tudo em ficheiros Markdown e JSON — sem base de dados para manter. Combina um editor WYSIWYG TipTap para notas ricas e listas de verificação com quadros Kanban e controlo de tempo básico, abrangendo a gestão diária de tarefas sem complexidade desnecessária.
Executar o Jotty no seu próprio VPS significa que as suas notas e listas de tarefas permanecem privadas, acessíveis a partir de qualquer dispositivo e livres de taxas de subscrição. O suporte multiutilizador com um painel de administração permite que famílias ou pequenas equipas partilhem uma instância com coleções de notas separadas e partilha colaborativa opcional via links.
Principais características de Jotty
Armazenamento Baseado em Ficheiros
Notas e tarefas são guardadas como ficheiros Markdown e JSON – fáceis de fazer cópias de segurança, controlar versões ou migrar sem ferramentas de exportação proprietárias.
Editor de texto rico
O editor WYSIWYG com tecnologia TipTap suporta Markdown, blocos de código com realce de sintaxe e listas de verificação de arrastar e largar para uma tomada de notas produtiva.
Quadros Kanban
Visualize os fluxos de trabalho de tarefas com quadros de projeto estilo Kanban e controlo de tempo integrado, sem implementar uma plataforma de gestão de projetos pesada.
Acesso Multiutilizador
O Painel de controlo suporta múltiplas contas de utilizador com coleções de notas separadas e ligações partilháveis para colaboração seletiva.
Por que executar Jotty na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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AppFlowy
O AppFlowy é um espaço de trabalho de código aberto com tecnologia de IA e uma alternativa ao Notion