Implemente Kener com instalação de um clique.
Plataforma de página de estado de código aberto para monitorizar serviços e comunicar incidentes aos utilizadores em tempo real.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Kener
O Kener é um sistema de página de estado de código aberto construído com SvelteKit que permite às equipas monitorizar serviços e comunicar interrupções de forma transparente. Suporta vários tipos de monitorização — endpoints HTTP/API, TCP, DNS, certificados SSL, ping, consultas SQL, heartbeats e servidores de jogos — cada um monitorizado e exibido numa página de estado pública com histórico de tempo de atividade e gráficos de tempo de resposta.
Autoalojar o Kener no seu VPS mantém todos os dados de monitorização e histórico de incidentes sob o seu controlo. A instância Redis incluída gere filas de tarefas e cache, enquanto os dados da aplicação são armazenados em SQLite por predefinição — não é necessária uma base de dados externa. O primeiro utilizador a registar-se na instância torna-se o administrador.
Principais características de Kener
Monitorização multi-protocolo
Monitorize endpoints HTTP, portas TCP, registos DNS, certificados SSL, alvos de ping, sinais de vida e servidores de jogos a partir de um único painel de controlo.
Gestão de incidentes
Crie relatórios de incidentes com cronogramas de estado com carimbo de data/hora, publique atualizações contínuas e arquive as resoluções para um histórico de interrupções transparente.
Manutenção agendada
Anuncie o período de inatividade planeado com antecedência para que os utilizadores vejam os próximos períodos de manutenção na página de estado antes que o serviço seja interrompido.
Notificações multicanal
Alerte a sua equipa via email, Slack, Discord ou webhooks no momento em que um monitor muda de estado ou recupera.
Emblemas de estado incorporáveis
Adicione emblemas de estado em tempo real ou iframes à sua documentação, website ou painel de controlo da aplicação para apresentar o estado do serviço diretamente.
Acesso baseado em função
Convide membros da equipa com funções distintas para colaborar nas atualizações de incidentes e monitorizar a configuração sem partilhar o acesso de administrador.
Por que executar Kener na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.