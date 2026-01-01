O Kener é um sistema de página de estado de código aberto construído com SvelteKit que permite às equipas monitorizar serviços e comunicar interrupções de forma transparente. Suporta vários tipos de monitorização — endpoints HTTP/API, TCP, DNS, certificados SSL, ping, consultas SQL, heartbeats e servidores de jogos — cada um monitorizado e exibido numa página de estado pública com histórico de tempo de atividade e gráficos de tempo de resposta.

Autoalojar o Kener no seu VPS mantém todos os dados de monitorização e histórico de incidentes sob o seu controlo. A instância Redis incluída gere filas de tarefas e cache, enquanto os dados da aplicação são armazenados em SQLite por predefinição — não é necessária uma base de dados externa. O primeiro utilizador a registar-se na instância torna-se o administrador.