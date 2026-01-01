O Budibase é uma plataforma low-code de código aberto que permite às equipas criar ferramentas internas, painéis de controlo e workflows automatizados através de um criador visual de arrastar e largar. Liga-se a PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST APIs e à sua própria base de dados incorporada, transformando fontes de dados em aplicações funcionais em horas, em vez de semanas.

O autoalojamento do Budibase no seu próprio VPS mantém os dados críticos para o negócio e a lógica da aplicação dentro da sua infraestrutura, cumprindo os requisitos de soberania dos dados e de conformidade que as ferramentas low-code alojadas na cloud não conseguem satisfazer. O stack completo — serviço de aplicação, serviço de worker, CouchDB, Redis e MinIO — é executado numa única implementação sem dependências externas.