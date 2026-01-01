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Plataforma low-code de código aberto para construir aplicações de negócios internas, painéis de administração e fluxos de trabalho automatizados sem codificação extensiva.

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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais

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Acesso rápido aos registos do contentor
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Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Budibase

O Budibase é uma plataforma low-code de código aberto que permite às equipas criar ferramentas internas, painéis de controlo e workflows automatizados através de um criador visual de arrastar e largar. Liga-se a PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST APIs e à sua própria base de dados incorporada, transformando fontes de dados em aplicações funcionais em horas, em vez de semanas.

O autoalojamento do Budibase no seu próprio VPS mantém os dados críticos para o negócio e a lógica da aplicação dentro da sua infraestrutura, cumprindo os requisitos de soberania dos dados e de conformidade que as ferramentas low-code alojadas na cloud não conseguem satisfazer. O stack completo — serviço de aplicação, serviço de worker, CouchDB, Redis e MinIO — é executado numa única implementação sem dependências externas.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Budibase

Criador de aplicações visual

Componentes de arrastar e soltar – tabelas, formulários, gráficos e botões – numa tela para criar aplicações empresariais funcionais sem escrever código de frontend.

Conexões de Dados de Múltiplas Fontes

Ligue-se a PostgreSQL, MySQL, MongoDB, APIs REST e à base de dados CouchDB incorporada para que as aplicações possam ler e escrever a partir das suas fontes de dados existentes.

Automação de Fluxo de Trabalho

Defina processos automatizados com gatilhos, condições e ações para substituir etapas manuais em fluxos de aprovação, notificações e operações de dados.

Controlo de Acesso Baseado em Funções

Atribua funções aos utilizadores ao nível da aplicação para que cada membro da equipa veja apenas os dados e as ações apropriados às suas responsabilidades.

Lógica JavaScript Personalizada

Recorra a JavaScript quando as ligações visuais não são suficientes, conferindo aos programadores controlo granular sobre as transformações de dados e comportamento condicional.

Por que executar Budibase na Hostinger

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

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Gestor Docker incorporado

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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