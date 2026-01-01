Implemente Kotaemon com instalação de um clique.
Chatbot de perguntas e respostas de documentos de código aberto para conversar com os seus ficheiros utilizando qualquer fornecedor de LLM.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Kotaemon
Kotaemon é uma ferramenta de perguntas e respostas de documentos baseada em RAG, limpa e personalizável, que se conecta ao LLM da sua escolha — desde OpenAI e Azure até uma instância Ollama autoalojada. Carregue PDFs, documentos Word, folhas de cálculo e imagens, depois faça perguntas e receba respostas apoiadas por citações exatas do material de origem.
Ao contrário dos serviços de IA de documentos baseados na nuvem, o autoalojamento do Kotaemon mantém os seus ficheiros privados no seu próprio VPS. A variante de imagem completa neste modelo adiciona Tesseract OCR, análise de formato LibreOffice e tratamento de documentos multimodais, tornando-o adequado para PDFs digitalizados, ficheiros Office e documentos com muitas imagens.
Principais características de Kotaemon
Suporte Multi-LLM
Ligue-se a OpenAI, Azure OpenAI, Cohere, Mistral, ou a qualquer modelo local alojado no Ollama sem migrar os documentos ou o histórico de conversas.
Respostas fundamentadas em citações
Cada resposta remete para as passagens exatas nos documentos de origem para que possa verificar as afirmações e rastrear a informação diretamente.
OCR e processamento de Office
Tesseract OCR, LibreOffice e ffmpeg vêm integrados para processar PDFs digitalizados, ficheiros Word e PowerPoint, e documentos baseados em imagem nativamente.
Recuperação GraphRAG
Backends opcionais GraphRAG e LightRAG melhoram a precisão de recuperação para conjuntos de documentos grandes ou densamente interligados.
Acesso multiutilizador
A gestão de utilizadores integrada permite que os membros da equipa mantenham coleções de documentos privadas sob uma única implementação partilhada.
Por que executar Kotaemon na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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