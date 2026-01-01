Kotaemon é uma ferramenta de perguntas e respostas de documentos baseada em RAG, limpa e personalizável, que se conecta ao LLM da sua escolha — desde OpenAI e Azure até uma instância Ollama autoalojada. Carregue PDFs, documentos Word, folhas de cálculo e imagens, depois faça perguntas e receba respostas apoiadas por citações exatas do material de origem.

Ao contrário dos serviços de IA de documentos baseados na nuvem, o autoalojamento do Kotaemon mantém os seus ficheiros privados no seu próprio VPS. A variante de imagem completa neste modelo adiciona Tesseract OCR, análise de formato LibreOffice e tratamento de documentos multimodais, tornando-o adequado para PDFs digitalizados, ficheiros Office e documentos com muitas imagens.