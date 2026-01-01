MicroRealEstate é uma aplicação de gestão de propriedades de código aberto construída especificamente para senhorios independentes e pequenas equipas imobiliárias. Consolida registos de inquilinos, contratos de arrendamento, acompanhamento de rendas e geração de documentos num único espaço de trabalho autoalojado, eliminando as taxas por unidade e as desvantagens da partilha de dados de SaaS de gestão de propriedades comerciais.

Alojar o MicroRealEstate no seu próprio VPS mantém as informações sensíveis dos inquilinos, contratos de arrendamento e o histórico de pagamentos sob o seu controlo total. A arquitetura de microsserviços separa claramente o portal do senhorio, o portal do inquilino, o gerador de documentos e o serviço de email, tornando simples gerir arrendamentos em qualquer escala sem custos de software recorrentes.