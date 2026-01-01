Instale o MicroRealEstate com um clique.
Gestão de propriedades para arrendamento de código aberto para senhorios: contratos de arrendamento, rendas, inquilinos e armazenamento de documentos numa única plataforma autoalojada.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com MicroRealEstate
MicroRealEstate é uma aplicação de gestão de propriedades de código aberto construída especificamente para senhorios independentes e pequenas equipas imobiliárias. Consolida registos de inquilinos, contratos de arrendamento, acompanhamento de rendas e geração de documentos num único espaço de trabalho autoalojado, eliminando as taxas por unidade e as desvantagens da partilha de dados de SaaS de gestão de propriedades comerciais.
Alojar o MicroRealEstate no seu próprio VPS mantém as informações sensíveis dos inquilinos, contratos de arrendamento e o histórico de pagamentos sob o seu controlo total. A arquitetura de microsserviços separa claramente o portal do senhorio, o portal do inquilino, o gerador de documentos e o serviço de email, tornando simples gerir arrendamentos em qualquer escala sem custos de software recorrentes.
Principais características de MicroRealEstate
Gestão de arrendamento
Gerar contratos de arrendamento a partir de modelos personalizáveis e armazenar cada contrato, aditamento e documento associado a cada arrendamento num só lugar.
Acompanhamento do pagamento do aluguer
Registe os pagamentos recebidos e monitorize os saldos em atraso em todas as unidades, com notificação automática e geração de recibos para os inquilinos.
Portal do inquilino
Uma interface dedicada para inquilinos permite-lhes rever o seu contrato de arrendamento, ver o histórico de pagamentos e descarregar recibos sem contactar o senhorio.
Documentos personalizados
Redija avisos, cartas e anúncios a partir de modelos reutilizáveis para que a comunicação com os inquilinos se mantenha consistente e profissional.
Colaboração em equipa
Convide colaboradores para partilhar a carga de trabalho de gestão de propriedades, tornando a plataforma adequada tanto para senhorios independentes como para empresas imobiliárias.
Notificações de email
Ligue o SMTP, Mailgun ou Gmail para enviar recibos, avisos em massa e convites de inquilinos diretamente da aplicação.
Por que executar MicroRealEstate na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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