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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com OCS Inventory NG

O OCS Inventory NG (Open Computers and Software Inventory Next Generation) é uma solução gratuita e de código aberto para gestão de ativos e implementação de software que tem sido aperfeiçoada desde 2001. Agentes leves instalados em terminais Windows, Linux, macOS, Android e IBM AIX reportam inventários detalhados de hardware e software para um servidor central, enquanto as análises SNMP e a descoberta de IP estendem a visibilidade a impressoras, switches, routers e outros dispositivos sem agente.

Alojar o OCS Inventory no seu próprio VPS mantém cada impressão digital de dispositivo, registo de licença e pacote implementado sob o seu controlo. A consola web incluída, a base de dados MySQL e a API REST são os mesmos componentes utilizados por empresas que gerem parques de TI com mais de 100 000 dispositivos, sem taxas por ativo e sem dependência de SaaS de terceiros.

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O que pode criar com {name}

Principais características de OCS Inventory NG

Inventário de hardware e software

Agentes leves recolhem dados detalhados de CPU, memória, armazenamento, periféricos e software instalado de endpoints Windows, Linux, macOS, Android e AIX.

Implementação de pacote

Enviar scripts, instaladores e pacotes de configuração para agentes via HTTPS, com controlo de largura de banda que escala para frotas de mais de 100.000 dispositivos.

SNMP e descoberta de rede

Analisar sub-redes e consultar dispositivos SNMP para inventariar impressoras, switches, routers e outros equipamentos que não podem executar um agente.

Relatórios de conformidade de licença

Acompanhe as aplicações instaladas em toda a sua infraestrutura e crie relatórios de medição de software para verificar a utilização de licenças e as renovações.

API REST e integrações

A API REST integrada e o plug-in de sincronização GLPI alimentam dados de ativos em sistemas de bilhética, CMDBs e ferramentas de segurança.

Consola Web com RBAC

Consola baseada em navegador com controlos de acesso baseados em funções, autenticação LDAP e CAS, e painéis personalizáveis para operadores e auditores.

Por que executar OCS Inventory NG na Hostinger

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Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
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Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
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Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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