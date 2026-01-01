O OCS Inventory NG (Open Computers and Software Inventory Next Generation) é uma solução gratuita e de código aberto para gestão de ativos e implementação de software que tem sido aperfeiçoada desde 2001. Agentes leves instalados em terminais Windows, Linux, macOS, Android e IBM AIX reportam inventários detalhados de hardware e software para um servidor central, enquanto as análises SNMP e a descoberta de IP estendem a visibilidade a impressoras, switches, routers e outros dispositivos sem agente.

Alojar o OCS Inventory no seu próprio VPS mantém cada impressão digital de dispositivo, registo de licença e pacote implementado sob o seu controlo. A consola web incluída, a base de dados MySQL e a API REST são os mesmos componentes utilizados por empresas que gerem parques de TI com mais de 100 000 dispositivos, sem taxas por ativo e sem dependência de SaaS de terceiros.