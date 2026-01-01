Implemente OCS Inventory NG com instalação de um clique.
Servidor de gestão de ativos de TI de código aberto que monitoriza hardware, software e implementa pacotes em toda a sua frota.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com OCS Inventory NG
O OCS Inventory NG (Open Computers and Software Inventory Next Generation) é uma solução gratuita e de código aberto para gestão de ativos e implementação de software que tem sido aperfeiçoada desde 2001. Agentes leves instalados em terminais Windows, Linux, macOS, Android e IBM AIX reportam inventários detalhados de hardware e software para um servidor central, enquanto as análises SNMP e a descoberta de IP estendem a visibilidade a impressoras, switches, routers e outros dispositivos sem agente.
Alojar o OCS Inventory no seu próprio VPS mantém cada impressão digital de dispositivo, registo de licença e pacote implementado sob o seu controlo. A consola web incluída, a base de dados MySQL e a API REST são os mesmos componentes utilizados por empresas que gerem parques de TI com mais de 100 000 dispositivos, sem taxas por ativo e sem dependência de SaaS de terceiros.
Principais características de OCS Inventory NG
Inventário de hardware e software
Agentes leves recolhem dados detalhados de CPU, memória, armazenamento, periféricos e software instalado de endpoints Windows, Linux, macOS, Android e AIX.
Implementação de pacote
Enviar scripts, instaladores e pacotes de configuração para agentes via HTTPS, com controlo de largura de banda que escala para frotas de mais de 100.000 dispositivos.
SNMP e descoberta de rede
Analisar sub-redes e consultar dispositivos SNMP para inventariar impressoras, switches, routers e outros equipamentos que não podem executar um agente.
Relatórios de conformidade de licença
Acompanhe as aplicações instaladas em toda a sua infraestrutura e crie relatórios de medição de software para verificar a utilização de licenças e as renovações.
API REST e integrações
A API REST integrada e o plug-in de sincronização GLPI alimentam dados de ativos em sistemas de bilhética, CMDBs e ferramentas de segurança.
Consola Web com RBAC
Consola baseada em navegador com controlos de acesso baseados em funções, autenticação LDAP e CAS, e painéis personalizáveis para operadores e auditores.
Por que executar OCS Inventory NG na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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