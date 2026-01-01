Implemente o OpenEMR com instalação de um clique.
Sistema de registos eletrónicos de saúde e de gestão de prática médica de código aberto, utilizado por clínicas e prestadores de cuidados de saúde em todo o mundo.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com OpenEMR
O OpenEMR é o sistema de registos de saúde eletrónicos (RSE) de código aberto e de gestão de consultórios médicos mais amplamente adotado no mundo. Desenvolvido para clínicas pequenas a grandes organizações de saúde, oferece um conjunto completo de ferramentas para registo de pacientes, documentação clínica, agendamento, faturação e relatórios — tudo numa única plataforma autoalojada.
Autoalojar o OpenEMR no seu próprio VPS oferece controlo total sobre dados sensíveis de pacientes, garantindo a conformidade com as regulamentações de privacidade e mantendo os registos médicos na infraestrutura que possui. Sem taxas de licenciamento por utilizador e com uma comunidade global ativa, o OpenEMR é uma alternativa comprovada aos caros sistemas RSE proprietários.
Principais características de OpenEMR
Gestão de registos de pacientes
Armazene e recupere históricos completos de pacientes, incluindo dados demográficos, histórico médico, resultados de análises, prescrições e notas clínicas num registo estruturado.
Agendamento de marcações
Gerencie calendários de prestadores, consultas de pacientes e visitas recorrentes com um agendador de múltiplos recursos que gere múltiplos profissionais e locais.
Faturação e codificação
Gerar pedidos de indemnização de seguro com suporte para codificação ICD-10 e CPT, acompanhar pagamentos e gerir remessas para reduzir a sobrecarga administrativa de faturação.
Apoio à decisão clínica
Exiba alertas de interação medicamentosa, alertas de alergia e lembretes de cuidados preventivos no ponto de atendimento para apoiar decisões clínicas mais seguras.
Prescrição eletrónica e laboratórios
Envie receitas eletronicamente para farmácias e receba resultados laboratoriais estruturados diretamente nos registos dos pacientes sem reintrodução manual.
Por que executar OpenEMR na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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