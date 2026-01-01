O OpenEMR é o sistema de registos de saúde eletrónicos (RSE) de código aberto e de gestão de consultórios médicos mais amplamente adotado no mundo. Desenvolvido para clínicas pequenas a grandes organizações de saúde, oferece um conjunto completo de ferramentas para registo de pacientes, documentação clínica, agendamento, faturação e relatórios — tudo numa única plataforma autoalojada.

Autoalojar o OpenEMR no seu próprio VPS oferece controlo total sobre dados sensíveis de pacientes, garantindo a conformidade com as regulamentações de privacidade e mantendo os registos médicos na infraestrutura que possui. Sem taxas de licenciamento por utilizador e com uma comunidade global ativa, o OpenEMR é uma alternativa comprovada aos caros sistemas RSE proprietários.