Implementar Docker Registry com instalação de um clique.
O registo privado oficial para armazenar, distribuir e gerir as suas imagens de contentor Docker.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Docker Registry
O Docker Registry é o sistema oficial, de código aberto, de armazenamento e distribuição para imagens Docker. Executar o seu próprio registo dá à sua equipa um repositório privado e de alto desempenho para imagens de contentor — mantendo o código de aplicação proprietário fora dos hubs públicos, ao mesmo tempo que garante extrações de imagens rápidas e fiáveis para os seus pipelines de CI/CD e implementações de produção.
O autoalojamento no seu VPS significa que os dados das imagens nunca saem da sua infraestrutura, o que simplifica a conformidade com as políticas de governação de dados e elimina a dependência de serviços externos. Controla o acesso, as políticas de retenção e a capacidade de armazenamento — sem taxas por imagem ou limites de largura de banda impostos por fornecedores de registos alojados.
Principais características de Docker Registry
Armazenamento privado de imagens
Armazene imagens de contentor proprietárias de forma segura na sua própria infraestrutura, mantendo o código sensível longe de registos públicos.
Integração CI/CD
A API padrão de push e pull do Docker garante compatibilidade com todas as ferramentas de compilação, pipeline e plataforma de orquestração.
Suporte a Webhooks
Acionar automaticamente as etapas subsequentes do pipeline sempre que uma nova imagem for enviada para o registo.
Cache de camada persistente
O armazenamento de camadas partilhadas entre imagens reduz drasticamente o uso de disco e acelera a distribuição de imagens na sua equipa.
Por que executar Docker Registry na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.