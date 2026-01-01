O Docker Registry é o sistema oficial, de código aberto, de armazenamento e distribuição para imagens Docker. Executar o seu próprio registo dá à sua equipa um repositório privado e de alto desempenho para imagens de contentor — mantendo o código de aplicação proprietário fora dos hubs públicos, ao mesmo tempo que garante extrações de imagens rápidas e fiáveis para os seus pipelines de CI/CD e implementações de produção.

O autoalojamento no seu VPS significa que os dados das imagens nunca saem da sua infraestrutura, o que simplifica a conformidade com as políticas de governação de dados e elimina a dependência de serviços externos. Controla o acesso, as políticas de retenção e a capacidade de armazenamento — sem taxas por imagem ou limites de largura de banda impostos por fornecedores de registos alojados.