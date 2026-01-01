O Fasten On-Prem é um gestor de registos médicos eletrónicos (EMR) de código aberto e autoalojado que permite a indivíduos e famílias consolidar dados de saúde de médicos, hospitais, laboratórios e dispositivos conectados num único arquivo privado. Construído com base no padrão de dados de saúde FHIR e escrito em Go, ele ingere registos através de entrada manual e uploads de FHIR Bundle exportados de portais de pacientes, e os apresenta numa linha do tempo unificada, juntamente com notas, condições, medicamentos, alergias e resultados de exames laboratoriais.

O autoalojamento do Fasten no seu próprio VPS mantém os dados de saúde pessoalmente identificáveis dentro da infraestrutura que controla, em vez de um fornecedor de registos de saúde SaaS — importante dada a sensibilidade do histórico médico. A base de dados SQLite encriptada, o runtime Go de binário único e o registo por utilizador significam que um pequeno VPS aloja confortavelmente um registo pessoal ou familiar completo.