Implemente o Fasten Health com instalação de um clique.
Gestor de registos médicos eletrónicos pessoal e familiar autoalojado que consolida dados de saúde de fornecedores e dispositivos.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Fasten Health
O Fasten On-Prem é um gestor de registos médicos eletrónicos (EMR) de código aberto e autoalojado que permite a indivíduos e famílias consolidar dados de saúde de médicos, hospitais, laboratórios e dispositivos conectados num único arquivo privado. Construído com base no padrão de dados de saúde FHIR e escrito em Go, ele ingere registos através de entrada manual e uploads de FHIR Bundle exportados de portais de pacientes, e os apresenta numa linha do tempo unificada, juntamente com notas, condições, medicamentos, alergias e resultados de exames laboratoriais.
O autoalojamento do Fasten no seu próprio VPS mantém os dados de saúde pessoalmente identificáveis dentro da infraestrutura que controla, em vez de um fornecedor de registos de saúde SaaS — importante dada a sensibilidade do histórico médico. A base de dados SQLite encriptada, o runtime Go de binário único e o registo por utilizador significam que um pequeno VPS aloja confortavelmente um registo pessoal ou familiar completo.
Principais características de Fasten Health
Importar FHIR Bundle
Carregue FHIR Bundles exportados de portais de pacientes ou outros sistemas de saúde para trazer o histórico médico existente para o arquivo.
Armazenamento nativo de FHIR
Armazenar registos no seu formato original de recurso FHIR para que as consultas estruturadas, exportações e processamento a jusante permaneçam independentes do fornecedor.
Registo manual
Adicione resultados de análises, condições, medicamentos, vacinas e notas manualmente para consultas, prestadores ou registos pré-existentes que precedem o acesso FHIR.
Contas de família
Gerir registos para parceiros, filhos ou familiares idosos a partir de uma única instância com contas de utilizador separadas.
Base de dados encriptada
A base de dados SQLite é encriptada em repouso por predefinição, protegendo os registos de saúde sensíveis em disco contra acesso oportunista.
Anexos de documentos
Anexe documentos digitalizados, imagens e PDFs a consultas para que o histórico médico completo resida num único local pesquisável.
Por que executar Fasten Health na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.