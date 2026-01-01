Implemente o Stump com instalação de um clique.
Servidor autoalojado de banda desenhada, manga e ebooks com suporte OPDS, sincronização de e-readers e um leitor web integrado.
Escolha um plano VPS para Stump
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Stump
Stump é um servidor de multimédia rápido e de código aberto para banda desenhada, manga e ebooks, construído em Rust. Organiza as suas bibliotecas EPUB, PDF, CBZ e CBR numa interface web navegável com um leitor integrado, e expõe um catálogo OPDS para que qualquer e-reader ou aplicação compatível possa aceder diretamente à sua coleção. A sincronização Kobo e KoReader mantém o progresso de leitura sincronizado entre dispositivos sem marcadores manuais.
Alojar o Stump no seu VPS significa que toda a sua biblioteca está acessível a partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar, sem carregar ficheiros para um serviço de nuvem de terceiros. O servidor baseado em Rust funciona com recursos mínimos, tornando-o prático mesmo em planos VPS de nível básico.
Principais características de Stump
Suporte para EPUB, PDF, CBZ/CBR
Leia banda desenhada, manga, PDFs e e-books diretamente no navegador com um leitor integrado responsivo otimizado para cada formato.
Suporte a catálogo OPDS
Exponha a sua biblioteca através de OPDS e OPDS Page Streaming para que qualquer aplicação compatível — Moon+ Reader, Kybook, Panels — possa navegar e transmitir a sua coleção.
Sincronização Kobo e KoReader
Sincronize o progresso de leitura e os marcadores com e-readers Kobo e KoReader automaticamente, mantendo a posição consistente em todos os dispositivos.
Controlo de acesso granular
Gerir múltiplas contas de utilizador com permissões baseadas em funções, controlando a que bibliotecas cada utilizador pode aceder e o que pode modificar.
Coleções e listas de leitura
Organize séries em coleções e crie listas de leitura ordenadas para guiar os leitores através de séries de vários volumes ou arcos de crossover.
Por que executar Stump na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.