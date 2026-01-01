Stump é um servidor de multimédia rápido e de código aberto para banda desenhada, manga e ebooks, construído em Rust. Organiza as suas bibliotecas EPUB, PDF, CBZ e CBR numa interface web navegável com um leitor integrado, e expõe um catálogo OPDS para que qualquer e-reader ou aplicação compatível possa aceder diretamente à sua coleção. A sincronização Kobo e KoReader mantém o progresso de leitura sincronizado entre dispositivos sem marcadores manuais.

Alojar o Stump no seu VPS significa que toda a sua biblioteca está acessível a partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar, sem carregar ficheiros para um serviço de nuvem de terceiros. O servidor baseado em Rust funciona com recursos mínimos, tornando-o prático mesmo em planos VPS de nível básico.