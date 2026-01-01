Implemente o Open WebUI numa instalação de um clique.
Interface de chat de IA autoalojada com RAG, suporte multi-modelo e privacidade total – nenhum dado a sair do seu servidor.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Open WebUI
O Open WebUI é uma interface web abrangente e autoalojada para modelos de linguagem grandes que funciona com Ollama, OpenAI e qualquer API compatível com OpenAI. Com mais de 140.000 estrelas no GitHub, tornou-se a principal alternativa de código aberto aos serviços de chat de IA na nuvem, oferecendo uma experiência moderna semelhante ao ChatGPT com a privacidade e o controlo do autoalojamento.
A Geração Aumentada por Recuperação (RAG) integrada permite criar bases de conhecimento a partir dos seus próprios documentos para que a IA possa responder a perguntas com contexto dos seus dados. Chamadas de voz, geração de imagens, integração de pesquisa web e chamadas de função Python completam um conjunto de funcionalidades que abrange investigadores individuais, equipas de desenvolvimento e empresas preocupadas com a privacidade.
Principais características de Open WebUI
Suporte para múltiplos LLM
Conecte-se a Ollama, OpenAI, ou qualquer API compatível com OpenAI e alterne entre modelos na mesma conversa.
Documento RAG
Carregue documentos para criar uma base de conhecimento e deixe a IA responder a perguntas com contexto extraído diretamente dos seus ficheiros.
Integração de pesquisa web
Obtenha informação em tempo real de mais de 15 fornecedores de pesquisa diretamente para conversas de IA sem sair da interface.
Geração de Voz e Imagem
Fala para Texto, Texto para Fala e geração de imagens integrados via DALL-E, ComfyUI e AUTOMATIC1111.
Autenticação Empresarial
Suporte LDAP, SCIM 2.0 e OAuth, juntamente com controlo de acesso baseado em funções para implementações de equipa e organização.
Por que executar Open WebUI na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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