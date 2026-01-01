O Open WebUI é uma interface web abrangente e autoalojada para modelos de linguagem grandes que funciona com Ollama, OpenAI e qualquer API compatível com OpenAI. Com mais de 140.000 estrelas no GitHub, tornou-se a principal alternativa de código aberto aos serviços de chat de IA na nuvem, oferecendo uma experiência moderna semelhante ao ChatGPT com a privacidade e o controlo do autoalojamento.

A Geração Aumentada por Recuperação (RAG) integrada permite criar bases de conhecimento a partir dos seus próprios documentos para que a IA possa responder a perguntas com contexto dos seus dados. Chamadas de voz, geração de imagens, integração de pesquisa web e chamadas de função Python completam um conjunto de funcionalidades que abrange investigadores individuais, equipas de desenvolvimento e empresas preocupadas com a privacidade.