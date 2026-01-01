Instale Gopeed com um clique.
Gestor de downloads de alta velocidade e multiprotocolo, com suporte para HTTP, BitTorrent e links magnet a partir de qualquer navegador web.
Escolha um plano VPS para Gopeed
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Gopeed
O Gopeed é um gestor de downloads de alta velocidade e código aberto que acelera as transferências dividindo cada ficheiro em múltiplas ligações concorrentes. Suporta HTTP, HTTPS, BitTorrent e links magnet de imediato, e o seu sistema de extensões permite adicionar suporte para sites e protocolos adicionais. Construído num motor Go com uma interface web limpa, o Gopeed funciona da mesma forma em qualquer lugar e é gerido inteiramente a partir do seu navegador.
Alojar o Gopeed no seu VPS significa que os downloads são executados com a largura de banda do datacenter e terminam em segundo plano, independentemente do seu dispositivo local ou ligação. Os ficheiros concluídos são armazenados no servidor para posterior recuperação, e mantém controlo total sobre o seu histórico de downloads e dados sem depender de extensões de navegador ou serviços de download comerciais.
Principais características de Gopeed
Aceleração Multiconexão
Divide cada download em múltiplas ligações paralelas para usar toda a largura de banda disponível e terminar mais rapidamente.
Apoio multi-protocolos
Descarregue através de HTTP, HTTPS, BitTorrent e links magnet a partir de uma única interface unificada.
Sistema de Extensão
Instale extensões para adicionar suporte a novos sites, protocolos e comportamento de download personalizado.
Gestão Baseada no Navegador
Gerir, monitorizar e controlar todos os downloads a partir de qualquer dispositivo com um navegador web — sem necessidade de instalação de cliente.
Velocidades de Download do Centro de Dados
As transferências executam-se no VPS com a largura de banda total do servidor, libertando o dispositivo local e a ligação à internet.
Por que executar Gopeed na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.