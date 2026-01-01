O Gopeed é um gestor de downloads de alta velocidade e código aberto que acelera as transferências dividindo cada ficheiro em múltiplas ligações concorrentes. Suporta HTTP, HTTPS, BitTorrent e links magnet de imediato, e o seu sistema de extensões permite adicionar suporte para sites e protocolos adicionais. Construído num motor Go com uma interface web limpa, o Gopeed funciona da mesma forma em qualquer lugar e é gerido inteiramente a partir do seu navegador.

Alojar o Gopeed no seu VPS significa que os downloads são executados com a largura de banda do datacenter e terminam em segundo plano, independentemente do seu dispositivo local ou ligação. Os ficheiros concluídos são armazenados no servidor para posterior recuperação, e mantém controlo total sobre o seu histórico de downloads e dados sem depender de extensões de navegador ou serviços de download comerciais.