Implemente o Navegador de Ficheiros com instalação de um clique.
Gestor de ficheiros web leve para navegar, carregar e gerir ficheiros do servidor diretamente a partir do seu navegador.
Escolha um plano VPS para File Browser
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com File Browser
O File Browser é um gestor de ficheiros web leve e de código aberto que transforma qualquer diretório no seu servidor numa interface de gestão de ficheiros completa, acessível a partir de qualquer navegador. Suporta múltiplos utilizadores com permissões configuráveis, partilha de ficheiros através de links públicos, carregamentos por arrastar e largar, e um editor de código integrado – tudo sem exigir clientes SSH ou FTP.
O autoalojamento do File Browser no seu VPS mantém os ficheiros privados e sob o seu controlo, permite-lhe conceder acesso seguro a membros da equipa ou clientes a diretórios específicos sem expor as credenciais do servidor, e requer recursos mínimos para que funcione confortavelmente ao lado das suas outras aplicações.
Principais características de File Browser
Permissões Multi-Utilizador
Crie contas de utilizador com acesso granular a diretórios e permissões baseadas em funções, para que cada pessoa apenas veja e modifique os ficheiros de que precisa.
Carregamentos Drag-and-Drop
Carregue ficheiros individuais, múltiplos ficheiros ou pastas inteiras diretamente a partir do navegador com acompanhamento do progresso em tempo real — não é necessário um cliente FTP.
Editor de Código Integrado
Edite ficheiros de configuração, scripts e ficheiros de texto diretamente no navegador sem mudar para uma sessão SSH separada ou editor de texto.
Ligações Públicas de Partilha
Gere ligações de download partilháveis para ficheiros ou pastas, permitindo enviar conteúdo a destinatários externos sem conceder acesso ao servidor.
Gestão de Arquivo
Crie e extraia arquivos ZIP e TAR diretamente através da interface web, simplificando as transferências em lote e os backups de ficheiros.
Por que executar File Browser na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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