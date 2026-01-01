O File Browser é um gestor de ficheiros web leve e de código aberto que transforma qualquer diretório no seu servidor numa interface de gestão de ficheiros completa, acessível a partir de qualquer navegador. Suporta múltiplos utilizadores com permissões configuráveis, partilha de ficheiros através de links públicos, carregamentos por arrastar e largar, e um editor de código integrado – tudo sem exigir clientes SSH ou FTP.

O autoalojamento do File Browser no seu VPS mantém os ficheiros privados e sob o seu controlo, permite-lhe conceder acesso seguro a membros da equipa ou clientes a diretórios específicos sem expor as credenciais do servidor, e requer recursos mínimos para que funcione confortavelmente ao lado das suas outras aplicações.