Implemente o RAGflow com instalação de um clique.
Motor RAG de nível de produção com análise profunda de documentos, recuperação de grafo de conhecimento e suporte a múltiplos LLM.
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O que pode criar com RAGflow
O RAGflow é um motor de geração aumentada por recuperação, pronto para produção, construído em torno de uma compreensão profunda de documentos. Ao contrário das implementações básicas de RAG que tratam os documentos como texto simples, o RAGflow realiza a análise com reconhecimento de layout de PDFs, folhas de cálculo, apresentações e imagens para preservar o significado de tabelas, figuras e conteúdo estruturado antes da indexação.
A auto-hospedagem do RAGflow no seu próprio VPS mantém os seus documentos privados e oferece controlo total sobre os fornecedores de LLM, as estratégias de segmentação e os pipelines de recuperação. O grafo de conhecimento integrado e os backends GraphRAG desbloqueiam o raciocínio entre documentos que a pesquisa vetorial simples não consegue igualar.
Principais características de RAGflow
Análise profunda de documentos
A extração sensível ao layout processa ficheiros PDF, Word, folhas de cálculo e imagens digitalizadas – preservando tabelas, figuras e a estrutura que os analisadores de texto simples destroem.
Recuperação de grafo de conhecimento
GraphRAG integrado e indexação de grafo de conhecimento permitem raciocínio entre documentos e consultas de relacionamento para além do que a pesquisa vetorial plana suporta.
Suporte Multi-LLM
Ligue-se a OpenAI, Azure OpenAI, Ollama, Anthropic, Google e mais de 20 outros fornecedores sem reindexar os documentos.
Estratégias de segmentação flexíveis
Escolha entre os modos de segmentação Geral, Perguntas e Respostas, Manual, Tabela e Artigo para adequar à estrutura de cada tipo de documento para uma precisão de recuperação ideal.
Controlo de acesso multiutilizador
Permissões baseadas em funções permitem que as equipas partilhem bases de conhecimento enquanto mantêm coleções de documentos sensíveis restritas a utilizadores autorizados.
REST API e SDK
Uma API REST completa e um SDK Python oficial permitem incorporar o RAGflow nas suas próprias aplicações e automatizar pipelines de ingestão de documentos.
Por que executar RAGflow na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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