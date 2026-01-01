O RAGflow é um motor de geração aumentada por recuperação, pronto para produção, construído em torno de uma compreensão profunda de documentos. Ao contrário das implementações básicas de RAG que tratam os documentos como texto simples, o RAGflow realiza a análise com reconhecimento de layout de PDFs, folhas de cálculo, apresentações e imagens para preservar o significado de tabelas, figuras e conteúdo estruturado antes da indexação.

A auto-hospedagem do RAGflow no seu próprio VPS mantém os seus documentos privados e oferece controlo total sobre os fornecedores de LLM, as estratégias de segmentação e os pipelines de recuperação. O grafo de conhecimento integrado e os backends GraphRAG desbloqueiam o raciocínio entre documentos que a pesquisa vetorial simples não consegue igualar.