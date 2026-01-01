Implemente o CoreControl com um clique.
Painel de controlo de infraestrutura autoalojada para gerir servidores, monitorizar o tempo de atividade da aplicação e visualizar a sua topologia de rede.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com CoreControl
O CoreControl é um painel de controlo de infraestrutura autoalojado que oferece às equipas e indivíduos uma visão unificada do seu parque de servidores. Monitoriza os detalhes do hardware do servidor, monitoriza o tempo de atividade das aplicações com registos históricos de disponibilidade, gera diagramas de rede e apresenta métricas de CPU, RAM e disco em tempo real, recolhidas por um agente auxiliar leve.
Ao contrário dos serviços de monitorização alojados, o CoreControl é executado inteiramente no seu próprio VPS e armazena todos os dados numa base de dados PostgreSQL local. As equipas podem organizar servidores e aplicações em grupos, atribuir funções de Proprietário, Administrador ou Utilizador e monitorizar a saúde da infraestrutura sem enviar dados para serviços de terceiros.
Principais características de CoreControl
Inventário de hardware de servidor
Adicione e organize todos os seus servidores com especificações de hardware, indicadores de estado e ligações rápidas para painéis de gestão a partir de um único painel de controlo.
Monitorização do tempo de atividade da aplicação
Monitorize se os serviços autoalojados estão ativos ou inativos em tempo real, com registos históricos de disponibilidade e alertas de notificação.
Agente de métricas leve
Um agente complementar baseado em Go recolhe a utilização da CPU, RAM e disco de cada servidor e envia as métricas para o painel central sem dependências pesadas.
Visualização de Rede
Gerar fluxogramas de rede visuais para documentar e compreender como os seus servidores e serviços se interligam na sua infraestrutura.
Funções e acesso da equipa
Convide membros da equipa e atribua as funções de Proprietário, Administrador ou Utilizador para controlar quem pode gerir a infraestrutura e visualizar relatórios de monitorização.
Por que executar CoreControl na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
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