O CoreControl é um painel de controlo de infraestrutura autoalojado que oferece às equipas e indivíduos uma visão unificada do seu parque de servidores. Monitoriza os detalhes do hardware do servidor, monitoriza o tempo de atividade das aplicações com registos históricos de disponibilidade, gera diagramas de rede e apresenta métricas de CPU, RAM e disco em tempo real, recolhidas por um agente auxiliar leve.

Ao contrário dos serviços de monitorização alojados, o CoreControl é executado inteiramente no seu próprio VPS e armazena todos os dados numa base de dados PostgreSQL local. As equipas podem organizar servidores e aplicações em grupos, atribuir funções de Proprietário, Administrador ou Utilizador e monitorizar a saúde da infraestrutura sem enviar dados para serviços de terceiros.