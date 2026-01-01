O Drizzle Gateway é uma versão melhorada e autoalojada do Drizzle Studio que fornece aos programadores e administradores de bases de dados uma interface web abrangente para gerir as suas bases de dados. Construído sobre o ecossistema Drizzle ORM, oferece construção avançada de consultas, visualização de esquemas em tempo real e gestão de migrações numa única ferramenta acessível a partir de qualquer navegador.

A aplicação suporta múltiplas ligações simultâneas a bases de dados, tornando-a um hub centralizado para equipas que trabalham em ambientes de desenvolvimento, staging e produção. A proteção por palavra-passe mestra garante o acesso, enquanto o armazenamento persistente mantém todas as configurações de ligação e consultas guardadas intactas após reinícios. O autoalojamento garante que as credenciais sensíveis da base de dados nunca saem da sua infraestrutura.