Implemente Drizzle Gateway com instalação de um clique.
Estúdio de gestão de bases de dados autoalojado construído no ecossistema Drizzle ORM com construção visual de consultas e suporte a múltiplas bases de dados.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Drizzle Gateway
O Drizzle Gateway é uma versão melhorada e autoalojada do Drizzle Studio que fornece aos programadores e administradores de bases de dados uma interface web abrangente para gerir as suas bases de dados. Construído sobre o ecossistema Drizzle ORM, oferece construção avançada de consultas, visualização de esquemas em tempo real e gestão de migrações numa única ferramenta acessível a partir de qualquer navegador.
A aplicação suporta múltiplas ligações simultâneas a bases de dados, tornando-a um hub centralizado para equipas que trabalham em ambientes de desenvolvimento, staging e produção. A proteção por palavra-passe mestra garante o acesso, enquanto o armazenamento persistente mantém todas as configurações de ligação e consultas guardadas intactas após reinícios. O autoalojamento garante que as credenciais sensíveis da base de dados nunca saem da sua infraestrutura.
Principais características de Drizzle Gateway
Construtor de consultas visual
Construa e execute consultas de base de dados através de uma interface intuitiva com tipagem segura – sem necessidade de SQL puro para operações comuns.
Visualização do esquema
Veja a estrutura da sua base de dados e as relações num diagrama visual em tempo real que se atualiza à medida que faz alterações ao esquema.
Ligações a múltiplas bases de dados
Gerir ligações a múltiplas bases de dados simultaneamente, alternando entre ambientes sem sair da interface.
Gestão de migração
Gere, pré-visualize e aplique migrações de esquema diretamente a partir da IU, mantendo a evolução da sua base de dados organizada e auditável.
Proteção de palavra-passe mestra
Protege o acesso a todas as ligações de base de dados atrás de uma única palavra-passe mestra, mantendo as credenciais seguras no seu VPS.
Por que executar Drizzle Gateway na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.