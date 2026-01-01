LibrePhotos é uma plataforma de gestão de fotos de código aberto e autoalojada que traz organização impulsionada por IA para a sua biblioteca de fotos pessoal. Ao contrário do Google Fotos ou iCloud, cada imagem permanece no seu próprio servidor — sem limites de upload, sem taxas de subscrição e sem acesso de terceiros às suas memórias. Processa automaticamente as suas fotos com reconhecimento facial, deteção de cenas e pesquisa semântica para que possa encontrar qualquer imagem sem etiquetagem manual.

Autoalojar o LibrePhotos num VPS dá-lhe controlo total sobre os seus dados mais pessoais. Todo o processamento de ML é executado localmente — agrupamento facial, geocodificação inversa e deteção de objetos acontecem no seu servidor sem chamadas para serviços externos de IA. Quer esteja a migrar de um serviço de fotos na nuvem ou a construir um arquivo familiar privado, o LibrePhotos oferece uma alternativa polida e completa em termos de funcionalidades.