Instalação de LibrePhotos com um clique.
Gestão de fotografias autoalojada com reconhecimento facial automático, deteção de objetos e pesquisa com tecnologia de IA para toda a sua coleção.
Escolha um plano VPS para LibrePhotos
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com LibrePhotos
LibrePhotos é uma plataforma de gestão de fotos de código aberto e autoalojada que traz organização impulsionada por IA para a sua biblioteca de fotos pessoal. Ao contrário do Google Fotos ou iCloud, cada imagem permanece no seu próprio servidor — sem limites de upload, sem taxas de subscrição e sem acesso de terceiros às suas memórias. Processa automaticamente as suas fotos com reconhecimento facial, deteção de cenas e pesquisa semântica para que possa encontrar qualquer imagem sem etiquetagem manual.
Autoalojar o LibrePhotos num VPS dá-lhe controlo total sobre os seus dados mais pessoais. Todo o processamento de ML é executado localmente — agrupamento facial, geocodificação inversa e deteção de objetos acontecem no seu servidor sem chamadas para serviços externos de IA. Quer esteja a migrar de um serviço de fotos na nuvem ou a construir um arquivo familiar privado, o LibrePhotos oferece uma alternativa polida e completa em termos de funcionalidades.
Principais características de LibrePhotos
Reconhecimento facial
Agrupa rostos automaticamente em toda a biblioteca para que possa identificar pessoas uma vez e encontrar instantaneamente todas as fotos em que aparecem.
Pesquisa de fotos com tecnologia de IA
Pesquise as suas fotos por objetos, cenas e descrições usando aprendizagem de máquina no dispositivo – nenhuma API na nuvem é necessária.
Organização automática de fotos
Vistas de cronologia e de álbum com agrupamento baseado em eventos, geocodificação inversa e extração de metadados EXIF organizam a sua biblioteca sem esforço manual.
Suporte multiutilizador
Partilhe o seu servidor de fotos com membros da família, cada um com a sua própria biblioteca, âmbito de reconhecimento facial e controlos de acesso.
Suporte a Raw e vídeo
Processa ficheiros RAW, formatos HEIC/HEIF e vídeos juntamente com JPEGs padrão, preservando a qualidade total da imagem e os metadados.
Por que executar LibrePhotos na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.