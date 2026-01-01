Memos é uma aplicação de apontamentos autoalojada construída em torno de uma linha cronológica simples que elimina a fricção das ferramentas de apontamentos tradicionais – sem títulos, sem pastas, basta escrever e guardar. Suporta formatação Markdown, organização por hashtags, anexos de imagem, pesquisa de texto completo e acesso multiutilizador a partir de um único contentor leve suportado por SQLite.

Executar o Memos no seu próprio VPS significa que os seus apontamentos nunca tocam num servidor de terceiros, as taxas de subscrição são eliminadas e toda a sua base de conhecimento capturada permanece acessível indefinidamente sem o risco de encerramentos de serviço que afetam as plataformas comerciais de apontamentos.