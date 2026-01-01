Implemente Memos com instalação de um clique.
Aplicação de notas leve, que prioriza a privacidade, com uma linha do tempo fluida para capturar pensamentos instantaneamente.
Escolha um plano VPS para Memos
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Memos
Memos é uma aplicação de apontamentos autoalojada construída em torno de uma linha cronológica simples que elimina a fricção das ferramentas de apontamentos tradicionais – sem títulos, sem pastas, basta escrever e guardar. Suporta formatação Markdown, organização por hashtags, anexos de imagem, pesquisa de texto completo e acesso multiutilizador a partir de um único contentor leve suportado por SQLite.
Executar o Memos no seu próprio VPS significa que os seus apontamentos nunca tocam num servidor de terceiros, as taxas de subscrição são eliminadas e toda a sua base de conhecimento capturada permanece acessível indefinidamente sem o risco de encerramentos de serviço que afetam as plataformas comerciais de apontamentos.
Principais características de Memos
Captura sem Esforço
Não são necessários títulos ou pastas – abra a aplicação, escreva o seu pensamento e guarde em segundos sem interromper o seu fluxo de trabalho.
Apoio de Markdown
Formate as notas com cabeçalhos, blocos de código, listas de verificação e ligações, utilizando a sintaxe Markdown padrão.
Hashtag organização
Etiquete notas com hashtags enquanto escreve e filtre a linha do tempo instantaneamente para rever qualquer tópico ou projeto.
Pesquisa de Texto Completo
Encontre qualquer nota em todo o seu histórico em milissegundos sem navegar por hierarquias de pastas.
Privacidade Completa
Todas as notas permanecem no seu VPS – sem análise de publicidade, sem sincronização na nuvem com terceiros e sem taxas de subscrição.
Por que executar Memos na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
Explore mais aplicações para implementar
AppFlowy
O AppFlowy é um espaço de trabalho de código aberto com tecnologia de IA e uma alternativa ao Notion