Implemente o Copyparty com instalação de um clique.
Servidor de ficheiros portátil com acesso HTTP, WebDAV, SFTP e FTP, carregamentos retomáveis e sem dependências de base de dados.
Escolha um plano VPS para Copyparty
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Copyparty
Copyparty é um servidor de ficheiros autoalojado que reúne um número excecional de funcionalidades num único contentor sem base de dados externa. Serve ficheiros via HTTP, WebDAV, SFTP, FTP e TFTP em simultâneo, suporta carregamentos retomáveis em blocos que sobrevivem a ligações interrompidas, e inclui uma biblioteca multimédia completa com miniaturas, reprodução de áudio e pesquisa de texto completo.
Autoalojar o Copyparty no seu próprio VPS oferece-lhe uma plataforma privada de partilha de ficheiros que funciona com qualquer cliente padrão — desde um navegador a Windows Explorer ou FileZilla — sem dependência de fornecedor ou taxas de armazenamento recorrentes. Como tudo funciona num único contentor com os dados armazenados diretamente no sistema de ficheiros, cópias de segurança e migrações são simples.
Principais características de Copyparty
Acesso Multi-Protocolo
Sirva ficheiros simultaneamente através de HTTP, WebDAV, SFTP, FTP e TFTP para que cada cliente — navegador, gestor de ficheiros ou ferramenta CLI — se conecte utilizando o seu protocolo nativo.
Carregamentos Retomáveis
O suporte a carregamentos segmentados permite que grandes transferências de ficheiros retomem automaticamente após interrupções de rede, sem ter de recomeçar do início.
Biblioteca de multimédia integrada
Gera miniaturas automaticamente e extrai metadados para ficheiros de áudio e vídeo, transformando o seu servidor de ficheiros numa coleção de multimédia navegável.
Deduplicação de Ficheiros
A deduplicação baseada em hash deteta ficheiros idênticos no carregamento e armazena apenas uma cópia, poupando espaço em disco sem qualquer esforço manual.
Não é necessária base de dados
Todos os dados residem diretamente no sistema de ficheiros — sem PostgreSQL, MySQL ou Redis para gerir, fazer cópias de segurança ou migrar juntamente com os seus ficheiros.
Por que executar Copyparty na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.