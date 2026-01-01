Copyparty é um servidor de ficheiros autoalojado que reúne um número excecional de funcionalidades num único contentor sem base de dados externa. Serve ficheiros via HTTP, WebDAV, SFTP, FTP e TFTP em simultâneo, suporta carregamentos retomáveis em blocos que sobrevivem a ligações interrompidas, e inclui uma biblioteca multimédia completa com miniaturas, reprodução de áudio e pesquisa de texto completo.

Autoalojar o Copyparty no seu próprio VPS oferece-lhe uma plataforma privada de partilha de ficheiros que funciona com qualquer cliente padrão — desde um navegador a Windows Explorer ou FileZilla — sem dependência de fornecedor ou taxas de armazenamento recorrentes. Como tudo funciona num único contentor com os dados armazenados diretamente no sistema de ficheiros, cópias de segurança e migrações são simples.