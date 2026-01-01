Hoppscotch é uma plataforma moderna e leve de desenvolvimento e teste de API que abrange todo o ciclo de vida da API — desde a criação e teste de pedidos até à documentação e partilha de coleções com a sua equipa. Suporta REST, GraphQL, WebSocket, Server-Sent Events e WebRTC numa única interface, com variáveis de ambiente, scripts de pré-pedido e opções avançadas de autenticação, incluindo OAuth 2.0.

O autoalojamento do Hoppscotch no seu VPS mantém todas as chaves de API, cargas de pedido e dados do espaço de trabalho da equipa inteiramente na sua infraestrutura, eliminando as preocupações com a privacidade dos dados de clientes API baseados na nuvem ao mesmo tempo que elimina os custos de subscrição por utilizador à medida que a sua equipa cresce.