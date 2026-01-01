Implemente Hoppscotch com instalação de um clique.
Plataforma de desenvolvimento de API de código aberto com suporte para REST, GraphQL, WebSocket e colaboração de equipa em tempo real.
Escolha um plano VPS para Hoppscotch
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Hoppscotch
Hoppscotch é uma plataforma moderna e leve de desenvolvimento e teste de API que abrange todo o ciclo de vida da API — desde a criação e teste de pedidos até à documentação e partilha de coleções com a sua equipa. Suporta REST, GraphQL, WebSocket, Server-Sent Events e WebRTC numa única interface, com variáveis de ambiente, scripts de pré-pedido e opções avançadas de autenticação, incluindo OAuth 2.0.
O autoalojamento do Hoppscotch no seu VPS mantém todas as chaves de API, cargas de pedido e dados do espaço de trabalho da equipa inteiramente na sua infraestrutura, eliminando as preocupações com a privacidade dos dados de clientes API baseados na nuvem ao mesmo tempo que elimina os custos de subscrição por utilizador à medida que a sua equipa cresce.
Principais características de Hoppscotch
Testes Multi-Protocolo
Teste ligações REST, GraphQL, WebSocket, Server-Sent Events e WebRTC a partir de uma única interface unificada.
Espaços de trabalho de equipa
Partilhe coleções e colabore em tempo real com colegas de equipa em espaços de trabalho partilhados sem sair da sua infraestrutura privada.
Autenticação Avançada
O suporte integrado para OAuth 2.0, tokens de portador, Basic Auth e chaves de API abrange praticamente todos os esquemas de autenticação.
Variáveis de ambiente
Alterne entre ambientes de desenvolvimento, teste e produção instantaneamente, sem editar os parâmetros de pedido manualmente.
Gestão de Coleções
Organize os pedidos em coleções versionadas com suporte para importação e exportação para os formatos Postman e OpenAPI.
Por que executar Hoppscotch na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.