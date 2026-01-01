O Nightlio é um registador de humor e diário pessoal autoalojado, criado como uma alternativa gratuita e focada na privacidade a aplicações de subscrição como o Daylio. Permite registar o humor numa escala de cinco pontos, anexar entradas de diário formatadas em Markdown, etiquetar entradas com grupos personalizáveis e analisar padrões através de vistas de calendário, contadores de sequências e estatísticas agregadas — tudo a partir de uma interface web responsiva que funciona em navegadores de desktop e móveis.

Executar o Nightlio no seu próprio VPS mantém cada entrada de humor e nota de diário numa base de dados SQLite local sob o seu controlo, sem publicidade, sem telemetria e sem risco de paywalls aparecerem entre o utilizador e os seus próprios dados.