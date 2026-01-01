Implemente o Nightlio com instalação de um clique.
Monitor de humor e diário pessoal autoalojado que prioriza a privacidade – uma alternativa de código aberto ao Daylio para o seu VPS.
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O que pode criar com Nightlio
O Nightlio é um registador de humor e diário pessoal autoalojado, criado como uma alternativa gratuita e focada na privacidade a aplicações de subscrição como o Daylio. Permite registar o humor numa escala de cinco pontos, anexar entradas de diário formatadas em Markdown, etiquetar entradas com grupos personalizáveis e analisar padrões através de vistas de calendário, contadores de sequências e estatísticas agregadas — tudo a partir de uma interface web responsiva que funciona em navegadores de desktop e móveis.
Executar o Nightlio no seu próprio VPS mantém cada entrada de humor e nota de diário numa base de dados SQLite local sob o seu controlo, sem publicidade, sem telemetria e sem risco de paywalls aparecerem entre o utilizador e os seus próprios dados.
Principais características de Nightlio
Registo diário do humor
Registe o humor numa escala de cinco pontos com um único toque e observe padrões a surgir ao longo de dias, semanas e meses.
Diário em Markdown
Anexe notas Markdown ricas a cada entrada com cabeçalhos, listas e links para uma reflexão rica em contexto.
Grupos de etiquetas personalizadas
Crie as suas próprias categorias, como sono, produtividade ou social, e identifique as entradas para descobrir o que influencia o seu humor.
Calendário e sequências
Navegue pelo histórico de humor numa vista de calendário e mantenha-se motivado com o acompanhamento de sequências de registo diário integrado.
Analytics perspicazes
Analise o humor médio ao longo do tempo, gráficos de distribuição de humor e conquistas gamificadas que recompensam o registo consistente no diário.
Armazenamento SQLite
Todas as entradas residem num único ficheiro SQLite no seu VPS, fácil de fazer cópia de segurança, mover entre servidores ou exportar a qualquer momento.
Por que executar Nightlio na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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