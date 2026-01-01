Implemente Koillection com instalação de um clique.
Gestor de coleções autoalojado para organizar e catalogar qualquer tipo de coleção física ou digital.
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O que pode criar com Koillection
Koillection é uma aplicação de gestão de coleções autoalojada que permite catalogar qualquer coisa — livros, discos de vinil, videojogos, selos, cartas colecionáveis, ou qualquer outra coleção que mantenha. Ao contrário dos serviços de catalogação baseados na cloud, o Koillection executa-se inteiramente no seu próprio servidor, mantendo os dados da sua coleção privados e sob o seu controlo total.
Construída em Symfony com uma interface limpa e responsiva, o Koillection suporta campos de metadados personalizados e web scrapers, para que possa enriquecer os itens com exatamente a informação que importa para o seu tipo de coleção. Uma API REST completa permite a integração com ferramentas externas, e o suporte multilíngue abrange mais de 11 idiomas de imediato.
Principais características de Koillection
Qualquer tipo de coleção
Catalogue livros, jogos, vinis, selos ou qualquer outro colecionável sem estar limitado a modelos pré-definidos.
Campos de metadados personalizados
Defina os campos exatos e a estrutura de dados que se adequa à sua coleção, em vez de se adaptar a um esquema genérico.
Suporte para raspador web
Extraia automaticamente metadados de websites externos para enriquecer os seus itens com capas, descrições e detalhes.
Acesso à API REST
Exponha os dados da coleção através de uma API REST completa, permitindo a integração com aplicações personalizadas ou fluxos de trabalho de automação.
Interface multilínguas
Utilize o Koillection no seu próprio idioma – são suportados mais de 11 idiomas, com cobertura total em inglês e francês.
Por que executar Koillection na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
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