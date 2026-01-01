Koillection é uma aplicação de gestão de coleções autoalojada que permite catalogar qualquer coisa — livros, discos de vinil, videojogos, selos, cartas colecionáveis, ou qualquer outra coleção que mantenha. Ao contrário dos serviços de catalogação baseados na cloud, o Koillection executa-se inteiramente no seu próprio servidor, mantendo os dados da sua coleção privados e sob o seu controlo total.

Construída em Symfony com uma interface limpa e responsiva, o Koillection suporta campos de metadados personalizados e web scrapers, para que possa enriquecer os itens com exatamente a informação que importa para o seu tipo de coleção. Uma API REST completa permite a integração com ferramentas externas, e o suporte multilíngue abrange mais de 11 idiomas de imediato.