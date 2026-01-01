O Perplexica é um motor de respostas de IA de código aberto que funciona inteiramente no seu próprio hardware. Pesquisa na web e sintetiza respostas precisas com fontes citadas, suportando tanto LLMs locais via Ollama como provedores de nuvem como OpenAI, Claude e Groq — para que possa escolher o modelo que se adapta aos seus requisitos de privacidade e desempenho.

O autoalojamento do Perplexica mantém cada pesquisa privada no seu servidor. Ao contrário dos produtos de pesquisa de IA baseados na nuvem, não há rastreamento de uso, registo de pesquisas por terceiros, nem taxas de subscrição — apenas respostas rápidas e citadas sob o seu controlo total.