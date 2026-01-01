Implemente Perplexica em instalação com um clique.
Motor de busca de IA centrado na privacidade que reúne conhecimentos da internet com LLMs locais e fornece respostas citadas sem rastrear as suas pesquisas.
Escolha um plano VPS para Perplexica
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Perplexica
O Perplexica é um motor de respostas de IA de código aberto que funciona inteiramente no seu próprio hardware. Pesquisa na web e sintetiza respostas precisas com fontes citadas, suportando tanto LLMs locais via Ollama como provedores de nuvem como OpenAI, Claude e Groq — para que possa escolher o modelo que se adapta aos seus requisitos de privacidade e desempenho.
O autoalojamento do Perplexica mantém cada pesquisa privada no seu servidor. Ao contrário dos produtos de pesquisa de IA baseados na nuvem, não há rastreamento de uso, registo de pesquisas por terceiros, nem taxas de subscrição — apenas respostas rápidas e citadas sob o seu controlo total.
Principais características de Perplexica
Respostas de IA Citadas
Cada resposta inclui ligações de origem para que possa verificar as informações e aprofundar, sem confiar cegamente em conteúdo gerado por IA.
Apoio LLM Local
Ligue o Ollama para executar modelos de código aberto inteiramente no seu hardware, sem que nenhum dado seja enviado para serviços externos.
Flexibilidade de Múltiplos Fornecedores
Alterne entre OpenAI, Claude, Groq e outros fornecedores de cloud a partir de uma única interface para equilibrar o custo e a capacidade.
Privacidade Completa da Pesquisa
Todas as consultas permanecem no seu VPS – nenhum histórico de pesquisa é partilhado com redes de anúncios ou plataformas de análise que monitorizam o seu comportamento.
Por que executar Perplexica na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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