TiddlyWiki é uma wiki de código aberto única que armazena tudo como unidades individuais chamadas tiddlers – notas, tarefas, imagens, fragmentos de código e qualquer outra informação. Ao contrário das ferramentas hierárquicas de anotações, os tiddlers podem ser ligados, etiquetados e transcluídos livremente, para que a sua base de conhecimento cresça organicamente sem forçar o conteúdo em pastas ou categorias.

Alojar o TiddlyWiki num VPS mantém as suas notas e base de conhecimento pessoal totalmente privadas e acessíveis a partir de qualquer navegador. Esta implementação executa o TiddlyWiki em modo de servidor, fornecendo sincronização multi-dispositivo e armazenamento persistente suportado por um volume nomeado – para que os seus tiddlers nunca se percam entre os reinícios dos contentores.