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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais

Gestor Docker
Acesso rápido aos registos do contentor
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Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com TiddlyWiki

TiddlyWiki é uma wiki de código aberto única que armazena tudo como unidades individuais chamadas tiddlers – notas, tarefas, imagens, fragmentos de código e qualquer outra informação. Ao contrário das ferramentas hierárquicas de anotações, os tiddlers podem ser ligados, etiquetados e transcluídos livremente, para que a sua base de conhecimento cresça organicamente sem forçar o conteúdo em pastas ou categorias.

Alojar o TiddlyWiki num VPS mantém as suas notas e base de conhecimento pessoal totalmente privadas e acessíveis a partir de qualquer navegador. Esta implementação executa o TiddlyWiki em modo de servidor, fornecendo sincronização multi-dispositivo e armazenamento persistente suportado por um volume nomeado – para que os seus tiddlers nunca se percam entre os reinícios dos contentores.

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O que pode criar com {name}

Principais características de TiddlyWiki

Estrutura de notas não linear

Tiddlers ligam e incorporam-se livremente entre si, para que possa construir um grafo de conhecimento sem ser forçado a pastas ou hierarquias rígidas.

Etiquetagem e filtragem

Etiquete qualquer tiddler e utilize a poderosa linguagem de filtro para criar listas, tabelas e vistas dinâmicas que se atualizam automaticamente à medida que adiciona conteúdo.

Wikitexto e macros

A linguagem de marcação do TiddlyWiki suporta transclusão, macros e widgets personalizados para que possa construir modelos e componentes reutilizáveis em toda a sua wiki.

Modo de servidor persistente

A funcionar em Node.js, esta implementação grava cada alteração no disco imediatamente, para que as suas notas sejam duradouras e acessíveis a partir de qualquer dispositivo com um navegador.

Ecossistema de plugins

Estenda o TiddlyWiki com plugins para renderização Markdown, realce de sintaxe de código, quadros Kanban, diagramas e muitas outras funcionalidades da biblioteca de plugins.

Por que executar TiddlyWiki na Hostinger

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Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
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Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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