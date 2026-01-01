Implemente o Joomla com um clique.
Poderoso SGC de código aberto para criar sites dinâmicos, portais e aplicações web com suporte multilingue.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Joomla
O Joomla é um sistema de gestão de conteúdos (SGC) maduro e de código aberto, com mais de 100 milhões de downloads, que alimenta tudo, desde blogues pessoais e portais de comunidade a aplicações empresariais e sites governamentais. A sua gestão avançada de utilizadores, suporte multilingue integrado para mais de 75 idiomas e milhares de extensões tornam-no uma das plataformas SGC mais flexíveis disponíveis.
O alojamento próprio do Joomla no seu próprio VPS oferece-lhe recursos dedicados, controlo total da configuração PHP e MySQL e sem restrições de alojamento partilhado — para que o seu site escale com o seu público sem desempenho imprevisível ou taxas por visitante.
Principais características de Joomla
Multilingue integrado
Gerir conteúdo em mais de 75 idiomas nativamente – sem necessidade de plugins de terceiros, tornando-o ideal para empresas e organizações internacionais.
Controlo de acesso avançado
Defina permissões granulares com múltiplos grupos de utilizadores e níveis de acesso, permitindo controlar exatamente quem pode criar, editar ou publicar conteúdo.
Milhares de Extensões
Estenda o Joomla com modelos, componentes, módulos e plugins do Diretório de Extensões do Joomla para adicionar qualquer funcionalidade que o seu site necessita.
Ferramentas de SEO Integradas
Gere URLs amigáveis, meta descrições e sitemaps pronto a usar para melhorar o posicionamento nos motores de busca sem plugins adicionais.
Versionamento de conteúdo
Acompanhe todas as alterações aos artigos e reverta para qualquer versão anterior, protegendo o seu conteúdo de edições acidentais ou revisões indesejadas.
Por que executar Joomla na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.