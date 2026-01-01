O Joomla é um sistema de gestão de conteúdos (SGC) maduro e de código aberto, com mais de 100 milhões de downloads, que alimenta tudo, desde blogues pessoais e portais de comunidade a aplicações empresariais e sites governamentais. A sua gestão avançada de utilizadores, suporte multilingue integrado para mais de 75 idiomas e milhares de extensões tornam-no uma das plataformas SGC mais flexíveis disponíveis.

O alojamento próprio do Joomla no seu próprio VPS oferece-lhe recursos dedicados, controlo total da configuração PHP e MySQL e sem restrições de alojamento partilhado — para que o seu site escale com o seu público sem desempenho imprevisível ou taxas por visitante.