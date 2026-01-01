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Base de dados de séries temporais para IoT Industrial que oferece ingestão de alto débito, consultas em menos de um segundo e compressão ultra-elevada no edge.

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O que pode criar com Apache IoTDB

O Apache IoTDB é uma base de dados de séries temporais construída especificamente para a Internet das Coisas, projetada de raiz para cargas de trabalho de IoT industrial onde milhares de milhões de pontos de dados chegam todos os dias de milhões de sensores. O seu formato TsFile colunar leve atinge taxas de compressão que as bases de dados relacionais típicas não conseguem igualar, enquanto as consultas analíticas em sub-segundos e um esquema de dispositivo baseado em árvore modelam a forma como o equipamento industrial real está realmente estruturado.

Alojando o Apache IoTDB no seu VPS dá aos projetos de manufatura, energia, transporte e cidades inteligentes um backend de telemetria privado que se integra nativamente com Grafana, Spark, Flink, Kafka e MQTT – sem pagar taxas por métrica e sem enviar dados de sensores para nuvens de terceiros.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Apache IoTDB

Armazenamento colunar TsFile

Formato de armazenamento colunar especificamente concebido e otimizado para dados de séries temporais oferece taxas de compressão até 20:1 em comparação com bases de dados tradicionais.

Ingestão de alto débito

Processa milhões de escritas por segundo de dispositivos IoT de baixa potência, utilizando uma árvore de fusão estruturada em log, projetada para cargas de trabalho intensivas em escrita.

Esquema de dispositivo baseado em árvore

O modelo de caminho hierárquico reflete a forma como as fábricas e as frotas organizam os sensores, com curingas difusos para consultas de agregação entre dispositivos.

Suporte a protocolo nativo

A ingestão JDBC, Thrift RPC, REST API V2 e MQTT permite que qualquer dispositivo, painel de controlo ou ferramenta de análise se conecte sem adaptadores personalizados.

Grafana e Spark prontos

Conectores oficiais para Grafana, Apache Spark, Flink, Kafka e Hadoop transformam o IoTDB num backend de séries temporais integrável para pipelines existentes.

Por que executar Apache IoTDB na Hostinger

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
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Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
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Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
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Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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