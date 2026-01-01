O Apache IoTDB é uma base de dados de séries temporais construída especificamente para a Internet das Coisas, projetada de raiz para cargas de trabalho de IoT industrial onde milhares de milhões de pontos de dados chegam todos os dias de milhões de sensores. O seu formato TsFile colunar leve atinge taxas de compressão que as bases de dados relacionais típicas não conseguem igualar, enquanto as consultas analíticas em sub-segundos e um esquema de dispositivo baseado em árvore modelam a forma como o equipamento industrial real está realmente estruturado.

Alojando o Apache IoTDB no seu VPS dá aos projetos de manufatura, energia, transporte e cidades inteligentes um backend de telemetria privado que se integra nativamente com Grafana, Spark, Flink, Kafka e MQTT – sem pagar taxas por métrica e sem enviar dados de sensores para nuvens de terceiros.