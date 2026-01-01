Implemente Apache IoTDB com instalação de um clique.
Base de dados de séries temporais para IoT Industrial que oferece ingestão de alto débito, consultas em menos de um segundo e compressão ultra-elevada no edge.
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O que pode criar com Apache IoTDB
O Apache IoTDB é uma base de dados de séries temporais construída especificamente para a Internet das Coisas, projetada de raiz para cargas de trabalho de IoT industrial onde milhares de milhões de pontos de dados chegam todos os dias de milhões de sensores. O seu formato TsFile colunar leve atinge taxas de compressão que as bases de dados relacionais típicas não conseguem igualar, enquanto as consultas analíticas em sub-segundos e um esquema de dispositivo baseado em árvore modelam a forma como o equipamento industrial real está realmente estruturado.
Alojando o Apache IoTDB no seu VPS dá aos projetos de manufatura, energia, transporte e cidades inteligentes um backend de telemetria privado que se integra nativamente com Grafana, Spark, Flink, Kafka e MQTT – sem pagar taxas por métrica e sem enviar dados de sensores para nuvens de terceiros.
Principais características de Apache IoTDB
Armazenamento colunar TsFile
Formato de armazenamento colunar especificamente concebido e otimizado para dados de séries temporais oferece taxas de compressão até 20:1 em comparação com bases de dados tradicionais.
Ingestão de alto débito
Processa milhões de escritas por segundo de dispositivos IoT de baixa potência, utilizando uma árvore de fusão estruturada em log, projetada para cargas de trabalho intensivas em escrita.
Esquema de dispositivo baseado em árvore
O modelo de caminho hierárquico reflete a forma como as fábricas e as frotas organizam os sensores, com curingas difusos para consultas de agregação entre dispositivos.
Suporte a protocolo nativo
A ingestão JDBC, Thrift RPC, REST API V2 e MQTT permite que qualquer dispositivo, painel de controlo ou ferramenta de análise se conecte sem adaptadores personalizados.
Grafana e Spark prontos
Conectores oficiais para Grafana, Apache Spark, Flink, Kafka e Hadoop transformam o IoTDB num backend de séries temporais integrável para pipelines existentes.
Por que executar Apache IoTDB na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
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