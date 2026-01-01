Implemente o NodeBB com instalação de um clique.
Plataforma de discussão Node.js moderna com discussões em tempo real por streaming, notificações instantâneas e um rico ecossistema de plugins.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com NodeBB
NodeBB é uma plataforma de fórum comunitário de próxima geração construída em Node.js e WebSockets, que oferece discussões em tempo real que se assemelham mais a uma aplicação de chat do que a um quadro de avisos tradicional. Com mais de 15.000 estrelas no GitHub, é confiada por projetos de software, instituições de ensino, comunidades de jogos e empresas para discussão, suporte e partilha de conhecimento.
Alojar o NodeBB no seu VPS dá-lhe total propriedade dos seus dados comunitários, elimina taxas por utilizador e permite-lhe personalizar a plataforma com centenas de plugins da comunidade — tudo suportado por PostgreSQL para armazenamento fiável e escalável.
Principais características de NodeBB
Discussões em tempo real
O streaming com tecnologia WebSocket entrega novas publicações, respostas e notificações instantaneamente, sem atualizações de página, mantendo as conversas a fluir naturalmente.
Ecossistema de Plugins
Centenas de plugins da comunidade adicionam SSO, gamificação, integrações e funcionalidades personalizadas para que possa adaptar o fórum às necessidades exatas da sua comunidade.
Ferramentas de Moderação
Sistema de reputação integrado, filas de publicações e controlos de moderação abrangentes ajudam a manter uma comunidade saudável com o mínimo de esforço manual.
Temas responsivos
Temas responsivos e personalizáveis garantem que os membros tenham uma ótima experiência no computador e no telemóvel sem qualquer configuração adicional.
SSO e Login Social
Integre-se com os fornecedores de identidade existentes através de plugins SSO para que os membros da comunidade possam iniciar sessão com as suas contas existentes e mantenha a gestão centralizada de utilizadores.
Por que executar NodeBB na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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