NodeBB é uma plataforma de fórum comunitário de próxima geração construída em Node.js e WebSockets, que oferece discussões em tempo real que se assemelham mais a uma aplicação de chat do que a um quadro de avisos tradicional. Com mais de 15.000 estrelas no GitHub, é confiada por projetos de software, instituições de ensino, comunidades de jogos e empresas para discussão, suporte e partilha de conhecimento.

Alojar o NodeBB no seu VPS dá-lhe total propriedade dos seus dados comunitários, elimina taxas por utilizador e permite-lhe personalizar a plataforma com centenas de plugins da comunidade — tudo suportado por PostgreSQL para armazenamento fiável e escalável.