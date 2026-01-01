Implemente o Bytebase com instalação de um clique.
Plataforma DevOps de base de dados de código aberto para rever, aprovar e implementar alterações de esquema em segurança em todos os ambientes.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Bytebase
Bytebase é uma plataforma DevOps de base de dados de código aberto que traz a disciplina de engenharia de software para a gestão de alterações de base de dados. Onde a maioria das equipas depende de scripts SQL ad-hoc ou aprovações informais de DBA, o Bytebase fornece fluxos de trabalho de revisão estruturados, pipelines de implementação multiambiente e mais de 200 regras de revisão SQL incorporadas que espelham a forma como o código de aplicação é entregue.
Suporta mais de 20 sistemas de base de dados — PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MongoDB, Redis, ClickHouse, Snowflake e outros — a partir de uma única interface web. O autoalojamento mantém as credenciais da base de dados e o histórico de alterações inteiramente dentro da sua própria infraestrutura, sem que nenhum serviço de terceiros aceda aos seus esquemas ou dados.
Principais características de Bytebase
Fluxos de trabalho de alterações de base de dados
Encaminhe cada migração de esquema através de etapas de revisão e aprovação configuráveis antes de chegar a qualquer ambiente de base de dados.
Revisão de SQL integrada
Mais de 200 regras detetam anti-padrões, índices em falta e operações destrutivas automaticamente antes que uma alteração seja aprovada.
Integração GitOps
Ligue o Bytebase ao repositório Git para que as migrações da base de dados sigam o mesmo processo de pull request que o código da aplicação.
Desdobramentos multiambiente
Defina pipelines ordenados em desenvolvimento, teste e produção com aprovações obrigatórias em cada etapa.
Auditoria e conformidade
Cada migração e aprovação é registada num registo à prova de adulteração com carimbos de data/hora e atribuição de utilizador, apoiando o SOC 2 e estruturas semelhantes.
Por que executar Bytebase na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.