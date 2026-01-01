Bytebase é uma plataforma DevOps de base de dados de código aberto que traz a disciplina de engenharia de software para a gestão de alterações de base de dados. Onde a maioria das equipas depende de scripts SQL ad-hoc ou aprovações informais de DBA, o Bytebase fornece fluxos de trabalho de revisão estruturados, pipelines de implementação multiambiente e mais de 200 regras de revisão SQL incorporadas que espelham a forma como o código de aplicação é entregue.

Suporta mais de 20 sistemas de base de dados — PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MongoDB, Redis, ClickHouse, Snowflake e outros — a partir de uma única interface web. O autoalojamento mantém as credenciais da base de dados e o histórico de alterações inteiramente dentro da sua própria infraestrutura, sem que nenhum serviço de terceiros aceda aos seus esquemas ou dados.