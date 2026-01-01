Implemente Hanko com um clique.
Backend de autenticação de código aberto com passkey em primeiro lugar, com login sem palavra-passe, MFA, OIDC e login social.
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O que pode criar com Hanko
Hanko é um backend de autenticação de código aberto construído em torno de passkeys e do padrão WebAuthn, projetado como uma alternativa auto-hospedável a Auth0, Clerk e outros SaaS de identidade. Inclui um fluxo de utilizador completo — registo de passkey, SSO social e empresarial, palavras-passe como alternativa opcional, MFA e recuperação baseada em e-mail — exposto através de uma API REST limpa e componentes web plug-in.
Hospedar o Hanko no seu próprio VPS mantém as credenciais de utilizador, sessões e registos de auditoria dentro da sua infraestrutura, sem taxas por MAU e sem dependência de fornecedor. A base de dados PostgreSQL incluída persiste as contas de utilizador e as credenciais WebAuthn, enquanto as sessões baseadas em JWT do Hanko se integram em qualquer stack de frontend ou backend.
Principais características de Hanko
Autenticação primária por chave de acesso
Desenvolvido com base em WebAuthn e chaves de acesso para que os utilizadores iniciem sessão com Face ID, Touch ID ou chaves de hardware em vez de digitar palavras-passe.
SSO social e empresarial
Fornecedores OAuth integrados para Google, GitHub, Apple, Microsoft, Facebook, LinkedIn, Discord, além de SAML para fornecedores de identidade empresariais.
Autenticação multifator
O suporte para a aplicação autenticadora TOTP e as políticas de dispositivos fidedignos aplicam MFA como uma camada sobre qualquer fluxo de início de sessão sem serviços externos.
Web components SDK
Implemente uma interface de utilizador de login completa em minutos ao incorporar os componentes web oficiais do Hanko em qualquer framework — React, Vue, Svelte, ou HTML simples.
Tokens de sessão JWT
Sessões JWT em conformidade com os padrões, com rotação e revogação, facilitam a integração com APIs e microsserviços existentes.
Registos de auditoria e webhooks
O registo de auditoria integrado e os eventos de webhook para cada ação de autenticação proporcionam visibilidade total e uma integração fácil com sistemas a jusante.
Por que executar Hanko na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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