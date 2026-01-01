Implemente Diun com um clique.
Ferramenta leve que monitoriza imagens Docker para atualizações e envia notificações para o seu canal preferido.
Escolha um plano VPS para Diun
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Diun
Diun (Docker Image Update Notifier) é uma ferramenta CLI leve que monitoriza as suas imagens Docker e o alerta no momento em que uma nova versão é publicada no registo. Suporta Docker Hub, GitHub Container Registry, GitLab, Quay e registos privados, verificando num agendamento cron configurável com jitter para distribuir a carga.
Alojar o Diun no seu VPS significa que é executado continuamente ao lado dos seus contentores, com acesso total ao socket Docker para descoberta automática de contentores. É o proprietário do encaminhamento de notificações — Slack, Discord, email, webhooks e muito mais — sem enviar metadados de imagem para serviços de monitorização de terceiros.
Principais características de Diun
Monitorização automática de imagens
Descobre e monitoriza todos os contentores em execução por predefinição, para que as novas implementações sejam acompanhadas sem qualquer configuração manual.
Notificações flexíveis
Suporta Slack, Discord, email, webhooks e outros canais para que os alertas de atualização cheguem à sua equipa onde quer que trabalhem.
Agendamento baseado em Cron
As verificações são executadas numa programação configurável com jitter opcional para evitar sobrecarregar os registos durante as horas de pico.
Suporte multi-registo
Funciona com Docker Hub, GitHub, GitLab, Quay, e registos privados, abrangendo todo o seu panorama de imagens de contentores.
Por que executar Diun na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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