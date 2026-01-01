Diun (Docker Image Update Notifier) é uma ferramenta CLI leve que monitoriza as suas imagens Docker e o alerta no momento em que uma nova versão é publicada no registo. Suporta Docker Hub, GitHub Container Registry, GitLab, Quay e registos privados, verificando num agendamento cron configurável com jitter para distribuir a carga.

Alojar o Diun no seu VPS significa que é executado continuamente ao lado dos seus contentores, com acesso total ao socket Docker para descoberta automática de contentores. É o proprietário do encaminhamento de notificações — Slack, Discord, email, webhooks e muito mais — sem enviar metadados de imagem para serviços de monitorização de terceiros.