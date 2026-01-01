Moodist é um misturador de sons ambiente de código aberto que permite sobrepor paisagens sonoras selecionadas para criar o ambiente de áudio perfeito para foco, relaxamento ou trabalho criativo. Com 84 sons cuidadosamente selecionados – desde chuva e ambiente de floresta até ruído de café e variantes de ruído branco – pode criar misturas personalizadas adaptadas ao seu humor ou tarefa e guardá-las como predefinições para aplicar mais tarde.

Além da mistura de sons, o Moodist inclui um conjunto de ferramentas de produtividade diretamente na interface: um temporizador Pomodoro, um temporizador de contagem decrescente, exercícios de respiração, uma lista de tarefas e um bloco de notas. As misturas podem ser partilhadas via URL para que colegas ou amigos possam sintonizar a mesma paisagem sonora. O autoalojamento oferece-lhe uma instância privada e sempre disponível no seu próprio VPS sem depender de um serviço de terceiros.