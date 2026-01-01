Implemente o Moodist com instalação de um clique.
Misturador de sons ambiente de código aberto com 84 paisagens sonoras selecionadas e ferramentas de produtividade integradas para foco e relaxamento.
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O que pode criar com Moodist
Moodist é um misturador de sons ambiente de código aberto que permite sobrepor paisagens sonoras selecionadas para criar o ambiente de áudio perfeito para foco, relaxamento ou trabalho criativo. Com 84 sons cuidadosamente selecionados – desde chuva e ambiente de floresta até ruído de café e variantes de ruído branco – pode criar misturas personalizadas adaptadas ao seu humor ou tarefa e guardá-las como predefinições para aplicar mais tarde.
Além da mistura de sons, o Moodist inclui um conjunto de ferramentas de produtividade diretamente na interface: um temporizador Pomodoro, um temporizador de contagem decrescente, exercícios de respiração, uma lista de tarefas e um bloco de notas. As misturas podem ser partilhadas via URL para que colegas ou amigos possam sintonizar a mesma paisagem sonora. O autoalojamento oferece-lhe uma instância privada e sempre disponível no seu próprio VPS sem depender de um serviço de terceiros.
Principais características de Moodist
Mistura de som em camadas
Combine vários sons ambientes simultaneamente e ajuste os níveis de volume individuais para criar uma paisagem sonora personalizada.
Pacote de produtividade
O temporizador Pomodoro, o temporizador de contagem decrescente, os exercícios de respiração, a lista de tarefas e o bloco de notas estão todos integrados na mesma interface — não são necessárias aplicações separadas.
Misturas partilháveis
Exporte a sua paisagem sonora atual como um URL para que os colegas de equipa ou amigos possam carregar e ouvir instantaneamente a mesma mistura.
Gestão de predefinições
Guarde, dê um nome e recarregue as suas paisagens sonoras favoritas para que possa regressar ao ambiente certo com um único clique.
Aplicação Web Progressiva
Instale o Moodist no ecrã principal para acesso offline e uma sensação de aplicação nativa, tanto em computadores de secretária como em dispositivos móveis.
Por que executar Moodist na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.